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Росія атакувала Харківщину: серед поранених волонтери (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Росія атакувала Харківщину: серед поранених волонтери (фото)
Внаслідок російського удару пошкоджено автомобіль
фото: Харківська обласна прокуратура

Росія поранила двох волонтерів – чоловіки 24 та 62 років

Увечері, 30 вересня, Росія атакувала село Івашки, що на Харківщині. Внаслідок чого поранено чотирьох людей. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

«За даними слідства, 30 вересня близько 18:05 ворог атакував FPV-дроном с. Івашки Богодухівського району. Двоє волонтерів – чоловіки 24 та 62 років отримали поранення. 55-річна жінка та 17-річний хлопець зазнали гострої реакції на стрес», – йдеться у повідомленні.

Росія атакувала Харківщину: серед поранених волонтери (фото) фото 1

Зазначається, що також внаслідок удару пошкоджено автомобіль.

Нагадаємо, що агрегатний завод у Вовчанську Харківської області після звільнення Силами оборони України став головною ціллю для окупантів.

Також ситуація на фронті у Харківській області залишається напруженою. Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), російські війська продовжують наступальні дії, наближаючись до річки Оскіл, відстань до якої складає всього три кілометри. 

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Теги: росія росіяни Харківщина безпілотник волонтер поранення війна

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