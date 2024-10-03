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Єврокомісія подає на Угорщину до суду

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Єврокомісія подає на Угорщину до суду
Угорщина заявила, що закон про «захист суверенітету» не порушує права ЄС,
фото з відкритих джерел

Єврокомісія відкрила процедуру порушення в лютому через угорський закон про «захист національного суверенітету»

Європейська комісія заявила, що подає до суду на Угорщину через закон, який передбачає тюремне ув'язнення для груп, які приймають іноземні кошти на політичні цілі. Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

Європейська комісія відкрила процедуру порушення в лютому через угорський закон про «захист національного суверенітету», який, на її думку, порушує демократичні цінності та фундаментальні права Євросоюзу. Цей закон створює Офіс захисту суверенітету, завданням якого є розслідування конкретних видів діяльності, що, як стверджується, здійснюються в інтересах іншої держави або іноземного органу, організації чи фізичної особи і можуть порушити або поставити під загрозу суверенітет Угорщини. 

Раніше Угорщина заявила, що закон про «захист суверенітету» не порушує права ЄС, і що висловлені занепокоєння є необґрунтованими.

«Після ретельної оцінки відповіді угорської влади, Єврокомісія стверджує, що більшість виявлених скарг все ще не були розглянуті», – йдеться в заяві Єврокомісії.

Скарги стосуються кількох фундаментальних прав, закріплених у Хартії основних прав ЄС: права на повагу до приватного і сімейного життя, свободи вираження поглядів та інформації, свободи об'єднань, права на адвокатську таємницю, а також презумпції невинуватості, що передбачає право не свідчити проти себе.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан ініціює проведення «мирного» саміту між президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним.

До слова, серед усіх країн-кандидатів на вступ до Європейського Союзу громадяни Угорщини найменше підтримують шлях України

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Теги: закон Угорщина суд Єврокомісія

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