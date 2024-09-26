Євросоюз прокоментував нові ядерні погрози Путіна

Плани Росії щодо розширення застосування ядерної зброї викликають занепокоєння на Заході

Європейський Союз розкритикував нові погрози російського диктатора Володимира Путіна про застосування ядерної зброї у відповідь на масовані повітряні атаки на РФ. Про це заявив представник ЄС із зовнішньої політики Петер Стано, повідомляє The Guardian.

Представник ЄС назвав зміни в ядерній доктрині Росії «безрозсудними і безвідповідальними». «Путін уже не вперше грає в азартні ігри зі своїм ядерним арсеналом», – заявив Стано, підкресливши, що Євросоюз рішуче відкидає подібні дії.

Плани Росії щодо розширення застосування ядерної зброї викликають занепокоєння на Заході, особливо у світлі прохань України про постачання далекобійного озброєння для ударів по російській території. США та їхні союзники побоюються ескалації конфлікту.

Кремль, зі свого боку, бачить у цих змінах «конкретний сигнал» Заходу. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков наголосив, що нові правила мають бути сприйняті всерйоз.

Західні лідери неодноразово звинувачували Путіна в ядерному шантажуванні. Представник ЄС засудив цей крок як особливо небезпечний з огляду на статус Росії як постійного члена Ради безпеки ООН.

Нагадаємо, що Володимир Путін переглядає ядерну доктрину як попередження Заходу. Про це пише Financial Times. «Чіткий сигнал» призначений союзникам України, насамперед США та Великій Британії. Видання нагадує, що вони мають намір дозволити Києву бити далекобійними ракетами свого виробництва вглиб Росії.

Напередодні Путін оголосив, що до ядерної доктрини Росії буде внесено уточнення. За словами очільника Кремля, Росія може застосувати ядерну зброю в разі агресії, зокрема якщо противник, використовуючи звичайну зброю, «створює критичну загрозу».

Серед оновлень – розширення категорій держав та військових союзів, щодо яких проводиться ядерне стримування. Також доповнено перелік військових загроз для нейтралізації яких виконуються заходи ядерного стримування.

До відома, чинна ядерна доктрина Росії востаннє оновлювалась у 2020 році. Вона допускає застосування ядерної зброї у відповідь на перший ядерний удар противника або у разі критичної загрози існуванню держави під час звичайної атаки.