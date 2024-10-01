Окупанти атакували житлові квартали Запоріжжя: кількість постраждалих зросла

Серед поранених12-річна дитина

Сьогодні, 1 жовтня, окупанти завдали шістьох ударів по Запоріжжю. Внаслідок чого загинула одна людина, 18 отримали поранення. Про це повідомляє ДСНС.

«Станом на 16:00 загинула одна людина, 18 людей отримали поранення, серед них 12-річна дитина. Ще двох людей врятували надзвичайники. Психологи ДСНС надали допомогу 28 постраждалим», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рятувальники загасили декілька загорянь в інших місцях авіаударів в одному з районів міста. Наразі пошукові та аварійно-рятувальні роботи за усіма адресами завершені.

Нагадаємо, що російські війська сьогодні, 1 жовтня, завдали шістьох ударів по Запоріжжю. Як зазначив голова ОВА, окупанти поцілили по житлових кварталах та обʼєктах інфраструктури.