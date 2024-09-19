Держдепартамент США прокоментував можливість виключення Росії з Радбезу ООН

За словами представника Державного департаменту США, виключити Росію з Радбезу ООН «було б неймовірно важко досягти»

Заклик президента Фінляндії виключити Росію з Ради Безпеки ООН лунає не вперше, однак за статутом Організації Об'єднаних Націй цього вкрай складно досягти. Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

«Якщо подивитися у Статут ООН, це – те, чого було б неймовірно важко досягти», – сказав представник зовнішньополітичного відомства США.

Посадовець зазначив, що такі заклики лунають не вперше, відколи Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. «Ми зосереджені на речах, які є можливими», – додав речник Держдепу.

Нагадаємо, президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що жодна держава в Раді безпеки Організації Об’єднаних Націй не має мати права вето, а Росію взагалі потрібно виключити з цієї організації.

Стубб заявив, що будь-які країни, які ведуть незаконну війну, таку, як Росія зараз веде в Україні, мають бути виключені зі складу Радбезу ООН. Він також висловив сподівання, що інші держави допоможуть реалізувати цей план до 80-річчя ООН наступного року.

За словами президента Фінляндії, склад постійних членів Радбезу ООН варто розширити – цей список мають поповнити представник Латинської Америки та ще по двоє з Азії та Африки. Право вето, за словами Стубба, не повинна мати жодна країна.

Як повідомлялося, Російська Федерація, яка у липні почала своє головування у Раді Безпеки ООН, намагалася заблокувати участь України в засіданні щодо масованого ракетного удару 8 липня.

До слова, Угорщина стала єдиною країною Євросоюзу, яка не підписала спільну заяву понад пів сотні держав із засудженням РФ у Раді Безпеки ООН.