РФ вимагає від гауляйтерів повної паспортизації населення ТОТ: названо терміни

Не дивлячись на всі зусилля окупантів, рівень паспортизації не досягає 50% за два роки

Росія має намір провести повну паспортизацію на тимчасово окупованих українських територіях до 2026 року. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Окупанти створюють такі умови на захоплених землях, коли життя без російського паспорта стає критично складним, та все одно рівень паспортизації не досягає 50% за два роки. Саме тому Москва навіть офіційно «дозволила голосувати» без паспорта на ТОТ у березні», – йдеться у повідомленні.

Центр зазначив, що без «російської макулатури» українцям відмовляють в медичних послугах, виплатах, навчанні, реєстрації майна. Не працює й примус, коли українців без паспорта зупиняють на блок-постах, проводять рейди селами.

Нагадаємо, мешканці низки населених пунктів півдня не мають доступу до YouTube, пошуковику Google, пошти Gmail та інших сервісів Alphabet. Таким чином ворог не лише посилює контроль за інформаційним полем, а й спонукає перейти на «російські аналоги». Проте відомо, що компанія Яндекс передає інформацію окупантам та допомагає відстежувати рух українців на ТОТ.

До слова, триває 765-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 59 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 16 ракетних та 131 авіаційний удар, здійснив 128 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.