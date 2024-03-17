Дрони атакували аеропорт «Домодєдово» в Москві: з’явилося відео

Уночі в аеропорту «Домодєдово» у Москві було гучно

На відео, знятих росіянами на території аеропорту, чути потужні вибухи та видно пожежі

У ніч на 17 березня безпілотники атакували аеропорт «Домодєдово» у Москві. На території аеропорту було чути вибухи, спалахнули пожежі. Кадри з місця події публікують російські пабліки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На відео, знятих росіянами на території аеропорту, чути потужні вибухи та видно пожежі. Люди швидко почали тікати після звуків «бавовни».

Також у мережі з’явилося відео, зняте зсередини аеропорту. На ньому видно дим і чути звуки сигналізації.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Увага! Відео містять нецензурну лексику

Водночас російська влада заявляє про відбиття атаки дронів на Москву.

«Силами ППО в Домодєдові відбито атаку двох безпілотників, які летіли на Москву. Ще один безпілотник, який летів на Москву, знищений у Раменському. У Ступінському міському окрузі силами ППО відбито атаку ще одного безпілотника», – заявив мер Москви Сергій Собянін.

Він стверджує, нібито внаслідок цієї атаки руйнувань і постраждалих немає.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що в ніч проти 17 березня в російському Слов'янську-на-Кубані пролунала серія вибухів, після яких на одному з підприємств міста почалася пожежа. Російські ЗМІ уточнюють, що, ймовірно, атакували Слов'янський НПЗ, який виробляє авіаційний газ, бензин, вакуумний газойль і мазут.

Раніше, 16 березня, безпілотники атакували нафтопереробні заводи у Самарській області.

Як повідомлялося, у Калузькій області РФ дрони атакували нафтохімічне підприємство «Перший Завод», що займається переробкою нафти.

Крім того, зранку 15 березня у російському Білгороді знову було неспокійно, лунали сирени. У місті був обстріл, працювали система ППО.

Також повідомлялося, що в ніч на 13 березня Служба безпеки України атакувала дронами одразу три нафтопереробних заводи – не тільки в Рязані, але й у Кстово (Нижегородська область) та Кірішах (Ленінградська обл). Судячи з відео у мережі, наслідки атаки були доволі суттєвими. До речі, атаковані сьогодні нафтопереробні заводи входять у топ-5 найбільших заводів у РФ.