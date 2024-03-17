Дрони атакували аеропорт «Домодєдово» в Москві: з’явилося відео
На відео, знятих росіянами на території аеропорту, чути потужні вибухи та видно пожежі
У ніч на 17 березня безпілотники атакували аеропорт «Домодєдово» у Москві. На території аеропорту було чути вибухи, спалахнули пожежі. Кадри з місця події публікують російські пабліки.
На відео, знятих росіянами на території аеропорту, чути потужні вибухи та видно пожежі. Люди швидко почали тікати після звуків «бавовни».
Також у мережі з’явилося відео, зняте зсередини аеропорту. На ньому видно дим і чути звуки сигналізації.
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Водночас російська влада заявляє про відбиття атаки дронів на Москву.
«Силами ППО в Домодєдові відбито атаку двох безпілотників, які летіли на Москву. Ще один безпілотник, який летів на Москву, знищений у Раменському. У Ступінському міському окрузі силами ППО відбито атаку ще одного безпілотника», – заявив мер Москви Сергій Собянін.
Він стверджує, нібито внаслідок цієї атаки руйнувань і постраждалих немає.
Нагадаємо, що в ніч проти 17 березня в російському Слов'янську-на-Кубані пролунала серія вибухів, після яких на одному з підприємств міста почалася пожежа. Російські ЗМІ уточнюють, що, ймовірно, атакували Слов'янський НПЗ, який виробляє авіаційний газ, бензин, вакуумний газойль і мазут.
Раніше, 16 березня, безпілотники атакували нафтопереробні заводи у Самарській області.
Як повідомлялося, у Калузькій області РФ дрони атакували нафтохімічне підприємство «Перший Завод», що займається переробкою нафти.
Крім того, зранку 15 березня у російському Білгороді знову було неспокійно, лунали сирени. У місті був обстріл, працювали система ППО.
Також повідомлялося, що в ніч на 13 березня Служба безпеки України атакувала дронами одразу три нафтопереробних заводи – не тільки в Рязані, але й у Кстово (Нижегородська область) та Кірішах (Ленінградська обл). Судячи з відео у мережі, наслідки атаки були доволі суттєвими. До речі, атаковані сьогодні нафтопереробні заводи входять у топ-5 найбільших заводів у РФ.
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