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Дрони атакували аеропорт «Домодєдово» в Москві: з’явилося відео

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Дрони атакували аеропорт «Домодєдово» в Москві: з’явилося відео
Уночі в аеропорту «Домодєдово» у Москві було гучно
скріншот відео

На відео, знятих росіянами на території аеропорту, чути потужні вибухи та видно пожежі

У ніч на 17 березня безпілотники атакували аеропорт «Домодєдово» у Москві. На території аеропорту було чути вибухи, спалахнули пожежі. Кадри з місця події публікують російські пабліки.

На відео, знятих росіянами на території аеропорту, чути потужні вибухи та видно пожежі. Люди швидко почали тікати після звуків «бавовни». 

Також у мережі з’явилося відео, зняте зсередини аеропорту. На ньому видно дим і чути звуки сигналізації.

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Водночас російська влада заявляє про відбиття атаки дронів на Москву.

«Силами ППО в Домодєдові відбито атаку двох безпілотників, які летіли на Москву. Ще один безпілотник, який летів на Москву, знищений у Раменському. У Ступінському міському окрузі силами ППО відбито атаку ще одного безпілотника», – заявив мер Москви Сергій Собянін. 

Він стверджує, нібито внаслідок цієї атаки руйнувань і постраждалих немає.

Нагадаємо, що в ніч проти 17 березня в російському Слов'янську-на-Кубані пролунала серія вибухів, після яких на одному з підприємств міста почалася пожежа. Російські ЗМІ уточнюють, що, ймовірно, атакували Слов'янський НПЗ, який виробляє авіаційний газ, бензин, вакуумний газойль і мазут.

Раніше, 16 березня, безпілотники атакували нафтопереробні заводи у Самарській області. 

Як повідомлялося, у Калузькій області РФ дрони атакували нафтохімічне підприємство «Перший Завод», що займається переробкою нафти.

Крім того, зранку 15 березня у російському Білгороді знову було неспокійно, лунали сирени. У місті був обстріл, працювали система ППО.

Також повідомлялося, що в ніч на 13 березня Служба безпеки України атакувала дронами одразу три нафтопереробних заводи – не тільки в Рязані, але й у Кстово (Нижегородська область) та Кірішах (Ленінградська обл). Судячи з відео у мережі, наслідки атаки були доволі суттєвими. До речі, атаковані сьогодні нафтопереробні заводи входять у топ-5 найбільших заводів у РФ.

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Теги: росія Москва аеропорт вибух безпілотник

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