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Андрій Клименко Журналіст, економіст і громадський діяч

Чому РФ не атакує судна, що йдуть українським морським коридором

glavcom.ua
фото з відкритих джерел

Одна з головних причин – розподіл судновласників за країнами реєстрації

Це одна з головних відповідей на запитання, чому РФ не атакує судна, що йдуть українським морським коридором до/з портів Великої Одеси... Розподіл судновласників за країнами реєстрації.

Усього судновласники з більше ніж 25 країн працюють, при цьому офшорні не роблять погоди.

Ось так виглядає рейтинг:

  • Греція (25,6%),
  • Туреччина (25,6%),
  • Китай (4,8),
  • Ліван (4,6),
  • Маршаллові острови,
  • Ліберія,
  • Німеччина,
  • Панама,
  • Польща,
  • ОАЕ,
  • Україна,
  • Єгипет,
  • Нідерланди,
  • Румунія,
  • Сінгапур,
  • Беліз,
  • Кіпр,
  • Чорногорія,
  • Філіппіни,
  • Албанія,
  • Гондурас,
  • Великобританія,
  • Мальта,
  • Японія,
  • Болгарія.

Важливо, що більше ніж 30% суден уже здійснили по два і більше рейсів до портів Великої Одеси. Є вже й такі чемпіони, що сходили до наших портів до 10 разів. А в лютому – березні таких до 50%.

Чому РФ не атакує судна, що йдуть українським морським коридором фото 1

Зауважимо, що 4,8% китайських судновласників – це на фоні майже 900 суден – 44 судна. При цьому всі вони величезні – по 70–100 тис. тонн дедвейтом.

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Теги: Чорне море війна корабель

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Андрій Клименко

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