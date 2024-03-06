Одна з головних причин – розподіл судновласників за країнами реєстрації

Це одна з головних відповідей на запитання, чому РФ не атакує судна, що йдуть українським морським коридором до/з портів Великої Одеси... Розподіл судновласників за країнами реєстрації.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Усього судновласники з більше ніж 25 країн працюють, при цьому офшорні не роблять погоди.

Ось так виглядає рейтинг:

Греція (25,6%),

Туреччина (25,6%),

Китай (4,8),

Ліван (4,6),

Маршаллові острови,

Ліберія,

Німеччина,

Панама,

Польща,

ОАЕ,

Україна,

Єгипет,

Нідерланди,

Румунія,

Сінгапур,

Беліз,

Кіпр,

Чорногорія,

Філіппіни,

Албанія,

Гондурас,

Великобританія,

Мальта,

Японія,

Болгарія.

Важливо, що більше ніж 30% суден уже здійснили по два і більше рейсів до портів Великої Одеси. Є вже й такі чемпіони, що сходили до наших портів до 10 разів. А в лютому – березні таких до 50%.

Зауважимо, що 4,8% китайських судновласників – це на фоні майже 900 суден – 44 судна. При цьому всі вони величезні – по 70–100 тис. тонн дедвейтом.