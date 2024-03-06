Чому РФ не атакує судна, що йдуть українським морським коридором
Одна з головних причин – розподіл судновласників за країнами реєстрації
Це одна з головних відповідей на запитання, чому РФ не атакує судна, що йдуть українським морським коридором до/з портів Великої Одеси... Розподіл судновласників за країнами реєстрації.
Усього судновласники з більше ніж 25 країн працюють, при цьому офшорні не роблять погоди.
Ось так виглядає рейтинг:
- Греція (25,6%),
- Туреччина (25,6%),
- Китай (4,8),
- Ліван (4,6),
- Маршаллові острови,
- Ліберія,
- Німеччина,
- Панама,
- Польща,
- ОАЕ,
- Україна,
- Єгипет,
- Нідерланди,
- Румунія,
- Сінгапур,
- Беліз,
- Кіпр,
- Чорногорія,
- Філіппіни,
- Албанія,
- Гондурас,
- Великобританія,
- Мальта,
- Японія,
- Болгарія.
Важливо, що більше ніж 30% суден уже здійснили по два і більше рейсів до портів Великої Одеси. Є вже й такі чемпіони, що сходили до наших портів до 10 разів. А в лютому – березні таких до 50%.
Зауважимо, що 4,8% китайських судновласників – це на фоні майже 900 суден – 44 судна. При цьому всі вони величезні – по 70–100 тис. тонн дедвейтом.
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