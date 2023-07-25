Головна Світ Політика
search button user button menu button

Вихід Росії із зернової угоди: Розвідка перехопила секретну доповідь Кремля

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вихід Росії із зернової угоди: Розвідка перехопила секретну доповідь Кремля
фото: Reuters

Заходи зі зриву зернової угоди були розбиті на декілька етапів

Для вищого воєнно-політичного керівництва Росії підготовлено закриту підсумкову доповідь «Про роботу російської частини спільного координаційного центру в ході реалізації Ініціативи». Документу присвячений технологіям, які застосовувалися для перешкоджання роботи зернового коридору і в підсумку призвели до остаточного розриву угоди. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Згідно доповіді, так званий «спільний координаційний центр» бачив своїм головним завданням максимальне зменшення об’єму зерна, яке вивозилося в межах «зернової угоди».

«Якісна перевірка суден також була одним з ключових елементів стримування безконтрольного зростання експорту зерна з українських портів. При цьому діяльність російських інспекторів була побудована в суворій відповідності із розробленими методичними документами з організації проведення інспекції суден. За результатами проведених інспекцій буле обмежено участь в Ініціативі для 46 суден і обмежені в русі 303 судна на загальний строк 342 доби», – зазначається в документі.

Заходи зі зриву «зернової угоди були розбиті на декілька етапів». На першому, за ініціативи російського президента, було призупинено участь РФ в «зерновій угоді» з 29.10.22 по 03.11.22. Це призвело до падіння об’ємів вивезення зерна з 4,2 млн в жовтні до 2,6 у листопаді. Наступний етап – заходи з обмеження допуску суден у порт Південний, зменшення кількості інспекційних команд (не більше двох), зупинки реєстрації зерновозів.

Ці заходи дозволили росіянам «ефективно стримувати кількість суден, що прямували в українські порти і значно обмежити об’єм вивезення продовольства з України, що в цілому призвело до неможливості Києвом експортувати близько 20 млн тон вантажів». Росіяни звітують, що «найменша кількість продовольства, що експортувалась з українських портів 7,8 млн тон припала на третій етап Ініціативи (з 19 березня до 17 липня 2023 року).

Окрему увагу було звернено на зриві поставок зерна за програмою Всесвітньої продовольчої програми: «Припинені спроби українців використати чорноморську ініціативу для продовження так званої програми «Зерно з України» із залученням суден, зафрахтованих за лінією Всесвітньої продовольчої програми. Реєстрація таких суден проходила тільки після представлення письмових зобов’язань про неучасть в подібних акціях».

У підсумку автори Доповіді повідомляють: «Накопичений архів знань дозволить, при вирішенні подібних задач, досягнути високого рівня ефективності в найкоротші терміни».

Тож в разі продовження «зернової угоди», росіяни використовуватимуть весь накопичений «досвід» для ефективного зриву домовленостей.

«Документ свідчить, що всі дії по зриву «зернової угоди» – частина єдиного заздалегідь розробленого плану. А цілеспрямований обстріл української портової інфраструктури лише черговий крок в його реалізації», – йдеться в повідомленні розвідки.

Нагадаємо, 17 липня Росія заявила про зупинення «зернової угоди».

Як повідомлялося, уряд України провів перемовини з іншими учасниками зернового ринку, та працює над розробкою альтернативних стратегій для продовження експорту аграрної продукції у разі припинення роботи зернового коридору.

Читайте також: 

Теги: росія Міноборони обстріл зерно реєстрація росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Унаслідок обстрілів Курської області ніхто з громадян не постраждав
Пошкоджені будівлі та пожежа: Росія заявила про обстріли Курської області
Вчора, 04:03
Гіркіна звинувачують в екстремізмі
У Росії затримано терориста Гіркіна
21 липня, 13:37
Іванова піднесла Росію до рангу «найсильнішої держави планети»
Олімпійська чемпіонка вимагає дозволити символіку РФ у міжнародних змаганнях
20 липня, 16:00
У Сочі пройшли потужні дощі
Посеред вулиці утворилася гора із білих «лад»: Сочі накрила потужна злива (фото)
9 липня, 10:29
В технічних приміщеннях та у машинних залах росіяни встановили мінно-вибухові загородження
Розвідка показала схему, як окупанти мінують ЗАЕС
8 липня, 11:30
Ганна Маляр: «Контроль над одними і тими ж позиціями може двічі за добу втрачатись та відновлюватись»
Ситуація змінюється стрімко. Міноборони повідомило про загострення на Бахмутському напрямку
3 липня, 20:37
Головний рабин України помітив, як Ізраїль змінив позицію щодо війни в Україні
Головний рабин України помітив, як Ізраїль змінив позицію щодо війни в Україні
3 липня, 09:01
У Краматорську завершили проведення аварійно-рятувальних робіт на місці російського ракетного удару по кафе
Ракетний удар по Краматорську: названо остаточну кількість загиблих (відео)
29 червня, 08:12
Деякі офіційні особи НАТО розчаровані тим, що не отримали розвіддані
Розвідка США знала про плани Пригожина, але тримала їх у секреті: ЗМІ назвали причину
27 червня, 05:19

Політика

Вихід Росії із зернової угоди: Розвідка перехопила секретну доповідь Кремля
Вихід Росії із зернової угоди: Розвідка перехопила секретну доповідь Кремля
Північна Корея запустила балістичні ракети у Японське море
Північна Корея запустила балістичні ракети у Японське море
Орбан оскандалився новою заявою щодо сусідніх територій
Орбан оскандалився новою заявою щодо сусідніх територій
ЗМІ розкрили вміст нового пакету військової допомоги Україні від США
ЗМІ розкрили вміст нового пакету військової допомоги Україні від США
ISW пояснив, нащо Путін виправдовував вихід РФ із зернової угоди
ISW пояснив, нащо Путін виправдовував вихід РФ із зернової угоди
Лукашенко пригрозив нападом «вагнерівців» на Польщу: реакція США
Лукашенко пригрозив нападом «вагнерівців» на Польщу: реакція США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
121K
Луценко виїхав із України, обіцяє повернутися
68K
Контрнаступ та переговори. До чого нам готуватися
53K
Французький воротар забив автогол століття у матчі Ліги конференцій (відео)
31K
Власники одного з найбільших банків України намагалися вивести мільярдні активи за кордон
27K
Служитимуть до 70 років? Путін змінив граничний вік для військових у запасі
24K
Повітряна тривога в Києві та більшості областей тривала понад три години

Новини

Знищено ракетні комплекси та засоби ППО: ЗСУ потужно вдарили по ворогу
Сьогодні, 06:42
Затримання скандального воєнкома та підозра нардепу. Головне за 24 липня
Вчора, 21:00
Окупанти примусово виселяють мешканців окупованих територій з їхніх квартир – Генштаб
Вчора, 19:21
Луценко виїхав із України, обіцяє повернутися
Вчора, 10:42
Вибухи на Одещині та «бавовна» у Москві: головне за ніч
Вчора, 07:17
ЗСУ відбили 35 атак і розгромили командний пункт окупантів – Генштаб
Вчора, 06:30

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту