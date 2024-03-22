Кремль намагається зібрати стратегічний резерв для активного наступу – аналіз ISW

Російські «стратегічні резерви» теоретично можуть бути здатні виконувати роль сил першого ешелону, сил проникнення або експлуатаційних сил другого ешелону

Російське військове командування, схоже, формує резерви, здатні проводити широкомасштабні механізовані штурми українських оборонних ліній і досягати оперативно значущих успіхів, якщо вони будуть повністю екіпіровані і належним чином підготовлені. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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Дослівно: «Російські «потужні стратегічні резерви» теоретично можуть бути здатні виконувати роль сил першого ешелону, сил проникнення або експлуатаційних сил другого ешелону, здатних проводити широкомасштабні механізовані штурми українських оборонних ліній і досягати оперативно значущих успіхів, якщо вони будуть повністю екіпіровані і належним чином підготовлені. Однак, за прогнозами ISW, Росія не створить стратегічний резерв, здатний виконувати такі функції».

Аналітики зазначають, що з відкритих джерел незрозуміло, який саме «стратегічний резерв» формує Росія. При цьому, говориться у звіті ISW, відомі російські кадрові та матеріальні обмеження дозволяють припустити, що Росія, швидше за все, не буде використовувати ці «стратегічні резерви» як згуртоване формування для участі в бойових діях в Україні, а натомість використовуватиме їх як резерв «робочої сили» для поповнення втрат на лінії фронту.

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«Формування додаткових резервів, ймовірно, дозволить російським військовим компенсувати втрати в Україні без значної оперативної паузи між поточними локальними наступальними діями Росії цієї весни і очікуваним наступом Росії влітку 2024 року, якого, за попередніми оцінками ISW, російські війська намагаються уникнути», – говориться у звіті ISW.

21 березня тривали позиційні бої на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Російські та українські джерела стверджували, що позиційні бої відбулися на північний схід від Куп’янська біля Синьківки; на захід від Кремінної біля Тернів і Ямполівки; і на південь від Кремінної поблизу Золотарівки та Білогорівки (12 км на південь від Кремінної).

Геолокаційні кадри, опубліковані 21 березня, показують, що російські сили нещодавно просунулися на північ від Іванівського (на захід від Бахмута). Російське МО стверджувало, що російські війська захопили залізничну станцію Алебастрова на схід від Кліщіївки (на південний захід від Бахмута), але ISW не знайшло підтвердження цієї заяви. Позиційні бої тривали на північний захід від Бахмута біля Богданівки; на захід від Бахмута біля Іванівського; на південний захід від Бахмута біля Кліщіївки.

Російське МО стверджувало, що 21 березня російські війська захопили Тоненьке (на захід від Авдіївки) під час позиційних боїв на захід від Авдіївки. Російські мілблогери здебільшого не підтвердили заяви Міністерства оборони, натомість стверджуючи, що російські війська просунулися в Тоненьке або поблизу нього. Однак ISW не знайшло підтвердження цих російських заяв. Позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки під Бердичами; на захід від Авдіївки біля Семенівки і Тоненьке; на південний захід від Авдіївки біля Первомайського, Нетайлового та Невельського.

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21 березня позиційні бої тривали на захід і південний захід від міста Донецька, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

На кордоні Донецько-Запорізької області тривали позиційні бої поблизу Старомайського та Урожайного (обидва на південь від Великої Новосілки).

Позиційні бої тривали поблизу Роботиного та на північний захід від Вербового (на схід від Роботиного).

Тривали позиційні бойові дії на східному березі Херсонської області, в тому числі поблизу Кринок.

Нагадаємо, на Росії свято виборів скінчилося. Кремль повідомив росіянам про нову мобілізацію. Для того, аби реалізувати план Кремля доведеться мобілізувати понад 200 тис. громадян.

До слова, У Красноярському краї Росії найближчим часом закриють дві колонії. Майже всіх ув'язнених відправили на війну проти України.