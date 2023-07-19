Україна розглядає новий маршрут для зернової угоди

Зерно можуть експортувати через територіальні води Болгарії і Румунії

Україна розглядає можливість транспортування продовольства у рамках «зернової ініціативи» через територіальні води Румунії та Болгарії. Про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар в ефірі національного телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначимо, що своїм виходом із зернової угоди Росія відкликала гарантії безпеки судноплавства. З огляду на це, окупанти можуть вдаватися до обстрілів портової інфраструктури.

Боднар сказав, що, можливо, росіяни не будуть вдаватися до виконання усіх погроз, про які вони кажуть. Проте загроза залишається, і це впливає на шипінгові компанії, страхування тощо.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Водночас посол розповів, що Україна створила відповідний фонд гарантування цих ризиків, однак є певні умови.

«Ми так само маємо можливості залучати кораблі і компанії. З нашої точки зору, це можна реалізувати навіть не використовуючи цей маршрут, який вже був погоджений, а через територіальні води Румунії і Болгарії. Це також можливий варіант, щоб мінімізувати ризики», – сказав посол.

При цьому Боднар підкреслив, що має бути відповідальність міжнародної спільноти. Це необхідно для того, аби з одного боку допомогти Україні реалізувати такий сценарій, а з іншого – тиснути на Росію для того, щоб упередити її можливі атаки.

Нагадаємо, що Росія заявила про зупинення зернової угоди.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також стало відомо, що після того, як Кремль офіційно оголосив, що виходить із «зернової угоди», Росія продовжує експортувати продовольство та отримувати за це рекордні прибутки. Від початку повномасштабної агресії РФ ціни на продовольство зросли на 22%, а за останню добу стрибнули ще більше.

До слова, Росія також скасовує гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі, а також виходить зі Спільного координаційного центру в Стамбулі через припинення «зернової угоди». Кремль заявив, що Захід нібито не виконує «обіцяних домовленостей» щодо експорту російського аміаку, а також не перепідключає «Россільгоспбанк» до системи Swift.