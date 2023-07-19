Головна Світ Політика
search button user button menu button

Україна розглядає новий маршрут для зернової угоди

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Україна розглядає новий маршрут для зернової угоди
Україна розмірковує над можливістю продовження зернової угоди без участі Росії, проте є безпекові ризики
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Зерно можуть експортувати через територіальні води Болгарії і Румунії

Україна розглядає можливість транспортування продовольства у рамках «зернової ініціативи» через територіальні води Румунії та Болгарії. Про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар в ефірі національного телемарафону.

Зазначимо, що своїм виходом із зернової угоди Росія відкликала гарантії безпеки судноплавства. З огляду на це, окупанти можуть вдаватися до обстрілів портової інфраструктури.

Боднар сказав, що, можливо, росіяни не будуть вдаватися до виконання усіх погроз, про які вони кажуть. Проте загроза залишається, і це впливає на шипінгові компанії, страхування тощо.

Водночас посол розповів, що Україна створила відповідний фонд гарантування цих ризиків, однак є певні умови.

«Ми так само маємо можливості залучати кораблі і компанії. З нашої точки зору, це можна реалізувати навіть не використовуючи цей маршрут, який вже був погоджений, а через територіальні води Румунії і Болгарії. Це також можливий варіант, щоб мінімізувати ризики», – сказав посол.

При цьому Боднар підкреслив, що має бути відповідальність міжнародної спільноти. Це необхідно для того, аби з одного боку допомогти Україні реалізувати такий сценарій, а з іншого – тиснути на Росію для того, щоб упередити її можливі атаки.

Нагадаємо, що Росія заявила про зупинення зернової угоди

Також стало відомо, що після того, як Кремль офіційно оголосив, що виходить із «зернової угоди», Росія продовжує експортувати продовольство та отримувати за це рекордні прибутки. Від початку повномасштабної агресії РФ ціни на продовольство зросли на 22%, а за останню добу стрибнули ще більше.

До слова, Росія також скасовує гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі, а також виходить зі Спільного координаційного центру в Стамбулі через припинення «зернової угоди». Кремль заявив, що Захід нібито не виконує «обіцяних домовленостей» щодо експорту російського аміаку, а також не перепідключає «Россільгоспбанк» до системи Swift.

Читайте також: 

Теги: росія зерно Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фірма Сергія Бубки, ймовірно, співпрацює з окупантами
«Медіа брешуть». Як комісія атлетів НОК обговорювала ймовірну співпрацю фірми Бубки з окупантами
17 липня, 07:31
Залишається питання, як довго Росія зможе витримувати смертоносну точність українських атак
Росія втратила артилерійську перевагу на Запорізькому фронті – Bild
15 липня, 20:44
Засновник залізничного перевізника RegioJet готовий зробити ставку на превезення українців
До Європи буде добиратись дешевше: чеський перевізник анонсував нові потяги з України
14 липня, 15:25
Зеленський на пресконференції у Вільнюсі, 12 липня 2023 року
ЗМІ з’ясували, навіщо Зеленський критикував союзників на шляху до саміту НАТО
13 липня, 04:13
Полонені рашисти в Україні
Як в Україні живуть та харчуються полонені окупанти: дані Мін'юсту
11 липня, 16:56
Україна повернула на батьківщину військових – захисників «Азовсталі»
Кремль відреагував на повернення захисників «Азовсталі» в Україну
8 липня, 19:55
Олаф Шольц дуже довго не хотів визнавати Путіна злочинем
Звідки у Європи взявся страх втратити Росію (а не нас)
5 липня, 08:52
Рахунки за нафту Індія сплачує Росії у юанях
Індія знайшла незвичний спосіб віддячити Росії за нафту
4 липня, 08:42
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу
Міноборони РФ звернулось з проханням до «вагнерівців»
24 червня, 09:47

Політика

Буде арешт чи ні? Президент ПАР панічно боїться приїзду Путіна
Буде арешт чи ні? Президент ПАР панічно боїться приїзду Путіна
Путін знайшов привід підлеститися до Ердогана
Путін знайшов привід підлеститися до Ердогана
Україна розглядає новий маршрут для зернової угоди
Україна розглядає новий маршрут для зернової угоди
Заколот Пригожина збив з пантелику структуру військового командування РФ – Міллі
Заколот Пригожина збив з пантелику структуру військового командування РФ – Міллі
«Дуже жалюгідно»: Фінляндія прокоментувала вихід Росії з «зернової угоди»
«Дуже жалюгідно»: Фінляндія прокоментувала вихід Росії з «зернової угоди»
Литва заявила про створення коаліції для розмінування України
Литва заявила про створення коаліції для розмінування України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Контрнаступ ЗСУ уповільнюється. Міноборони назвало причину
43K
Патріарх Кирило заявив, що УПЦ МП належить до Російської православної церкви
38K
Стосується українських заробітчан. У Польщі розгорівся скандал через нове правило
33K
Після Перемоги маємо готуватись до наступної війни
32K
Чи буде Росія топити військовий флот Туреччини?
31K
Вихід із зернової угоди – «чорний лебідь» для Росії

Новини

В Україні втретє від початку доби оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку
Сьогодні, 07:12
ЗСУ тримають оборону на Куп’янському напрямку і наступають на півдні – Генштаб
Сьогодні, 07:04
19 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:28
Спека та подекуди дощі з грозами: прогноз погоди на 18 липня
Вчора, 06:01
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:11
Прикордонники отримали цілий автопарк від фонду MK Foundation (фото)
16 липня, 11:17

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту