Міноборони РФ звернулось з проханням до «вагнерівців»

У Шойгу заявили, що деякі найманці Пригожина вже нібито хочуть безпечно повернутися в пункти постійної дислокації

Російське міністерство оборони вирішило записати звернення до найманців ПВК «Вагнер». Про це йдеться у Telegram-каналі відомства.

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Міноборони заявляє, що «вагнерівців» «обманом втягнули в злочинну авантюру Пригожина й участі в збройному заколоті».

Та запевняють, що деякі найманці Пригожина вже нібито звернулися по допомогу і вони хочуть безпечно повернутися в пункти постійної дислокації.

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«Просимо проявити розсудливість і швидше вийти на зв'язок з представниками міноборони Росії або правоохоронних органів. Ми гарантуємо всім безпеку», – йдеться у зверненні.

Нагадаємо, Євген Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. Пригожин додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу наразі боягузливо втік із Ростова і «цю тварюку буде зупинено». У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.

У Москві та Ростовській області введено план «Фортеця». У Москві силовиків привели у підвищену готовність, а в Ростовській області озброюють солдатів термінової служби після заяв Пригожина.

Московське управління ФСБ підняли по тривозі. На під'їздах до Москви облаштовують блокпости, під посилену охорону взято всі найважливіші об'єкти, органи державної влади та об'єкти транспортної інфраструктури.

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Пригожин запевняє, що його армія перетнула держкордон РФ «у всіх місцях», а Генштаб РФ наказав відкрити по його підрозділах вогонь.

Також власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що його найманці вступили в бій з російськими військовими та збили їхній гелікоптер.

Буданов запевнив, що це не постанова.