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Росія втратила артилерійську перевагу на Запорізькому фронті – Bild

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росія втратила артилерійську перевагу на Запорізькому фронті – Bild
Залишається питання, як довго Росія зможе витримувати смертоносну точність українських атак
фото з відкритих джерел

Українській армії поступово вдається знищувати потужні далекобійні знаряддя противника

Російські загарбники втратили перевагу в далекобійній артилерії на Запорізькому фронті.Таку думку висловив аналітик Bild Юліан Репке.

Він прокоментував відео, на якому ракетою Himars на Запорізькому фронті знищується російська 152-мм гармата «Гіацинт-Б».

Репке заявив, що подібні відео в мережі з’являються все частіше.

«Проти високоточної артилерії НАТО калібру 155 мм і керованої реактивної артилерії (Himars, M-270, Mars-II) російська ППО не має шансів, – пише оглядач. – Залишається питання, як довго Росія зможе витримувати смертоносну точність українських атак», – сказав аналітик.

Репке нагадує, що відсторонений з посади командувач 58-ї армії генерал-майор Іван Попов також говорив про «відсутність контрбатарейної боротьби, відсутність артилерійської розвідки та масової загибелі та каліцтва наших братів від артилерії супротивника».

Аналітик заявив, що російський генерал, можливо, таким чином нагнітав ситуацію, але російська артилерія постійно слабшає.

«Якщо минулого літа говорили, що Росія щодня випускає в 10 разів більше снарядів по українських військах, ніж Україна по російських, то відтоді це співвідношення майже зрівнялося», – сказав він.

Юліан Репке зазначив, що українській армії поступово вдається знищувати потужні далекобійні знаряддя Росії на Запорізькому фронті.

«Їх залишилося, мабуть, кілька десятків, але й їхня доля, схоже, вирішена наперед», – додав Репке.

Нагадаємо, щоб зменшити рівень втрат військової техніки, ЗСУ змінили тактику ведення контрнаступу. Це призвело до сповільнення деокупації української території.

До слова, раніше Пентагон був вражений просуванням ЗСУ

Також Нацгвардія назвала напрямок, на якому воїни готуються до контрнаступу.

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Теги: росія Нацгвардія Україна Пентагон відео

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