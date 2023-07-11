Як в Україні живуть та харчуються полонені окупанти: дані Мін'юсту

До військовополонених окупантів мають доступ міжнародні організації, журналісти та різні правоохоронні органи

Згідно з Женевською конвенцією в Україні для утримання російських військовополонених створили дільниці та табір. Утримаються вони в умовах, у яких живуть українські військові. Про це повідомляє Мін’юст.

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«Військовополонені утримуються в умовах, у яких живуть, харчуються і медично обслуговуються офіцери Збройних сил України. У полоні, в середньому, росіяни перебувають два-три місяці», – йдеться в повідомленні.

При цьому до військовополонених мають доступ міжнародні організації, журналісти, різні правоохоронні органи.

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«Україна показує, що навіть з військовополоненими ми поводимось гідно», – зазначають у відомстві.

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець показав, в який умовах утримуються російські полонені.

Нагадаємо, управління ООН з прав людини заявило, що зафіксувало страти та катування військовополонених як з боку російських окупантів, так і з боку Збройних сил України. Про це 24 березня повідомила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер під час доповіді про поводження з військовополоненими та загальну ситуацію з правами людини в Україні за шість місяців до 31 січня 2023 року. Український омбудсмен Дмитро Лубінець у відповідь на це закликав ООН надати «беззаперечні факти та аргументи, на яких ґрунтуються висновки стосовно ймовірних порушень» з боку України.