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ЗМІ з’ясували, навіщо Зеленський критикував союзників на шляху до саміту НАТО

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ЗМІ з’ясували, навіщо Зеленський критикував союзників на шляху до саміту НАТО
Зеленський на пресконференції у Вільнюсі, 12 липня 2023 року
фото: Офіс президента України

Українська делегація була незадоволена правками до комюніке за підсумками саміту Альянсу

Президент Володимир Зеленський хотів повпливати на хід дискусій на саміті НАТО 11 липня, коли з’ясувалося, що текст підсумкової декларації змінили на менш вигідні для України формулювання, на чому наполягли США й Німеччина. Про це пише Bloomberg із посиланням на дипломатів і посадовців, які брали участь у саміті Альянсу.

Як зазначається, ще ввечері 10 липня текст підсумкової декларації Вільнюського саміту НАТО не був ухвалений, але в ньому пропонувались більш чіткі шляхи членства для Києва.

Однак США й Німеччина наполягли на тому, що змінити формулювання на менш приємні для України, які й потрапили у фінальний документ. Коли у вівторок про це дізналась українська делегація, вона вирішила опублікувати гнівне повідомлення від імені Зеленського.

Таким чином українська делегація намагалася вплинути на хід дискусій у межах НАТО, але результат виявився зворотнім.

Як пише Bloomberg, особливо роздратувалися США, яких про допис у соцмережах не попереджали. Крім того, гнівне повідомлення змусило втрутитися британську й частково німецьку делегацію.

«Коли ситуація загрожувала вийти з-під контролю, керівник офісу Зеленського Андрій Єрмак зателефонував раднику президента США з національної безпеки Джейку Саллівану, але текст (фінального документу за підсумками саміту НАТО – «Главком») все одно був затверджений ще до приїзду українців», – ідеться в публікації.

По прибуттю на саміт увечері 11 липня Зеленський піддався відвертій критиці з боку інших лідери. Під час спільної вечері, як пише видання, його закликали «охолонути» й оцінити весь пакет рішень щодо України. 

Нагадаємо, 11 липня Зеленський розкритикував кулуарні обговорення членів НАТО через їхню позицію щодо України. Союзники обговорювали формулювання фінального документу на саміті без України. Президент обурився, що це формулювання тільки щодо запрошення, а не щодо членства нашої країни. «Безпрецедентно й абсурдно – коли немає жодних часових рамок і для запрошення (!), і для членства України; і коли натомість додається якесь дивне формулювання про «умови» навіть для запрошення України…», – написав Зеленський у соцмережах.

Згодом міністр оборони Великої Британії Бен Воллес Країни різко відреагував на критику Зеленського щодо НАТО. Він заявив, що країни Заходу не є онлайн-магазином Amazon і не можуть передати Україні всю необхідну зброю зі своїх запасів. Воллес сказав, що Києву треба більше дякувати союзникам за підтримку. Зеленський відповів Воллесу: «Нехай він напише мені, як треба дякувати, і я так і подякую».

Також глава держави повідомив, що провів дуже хорошу та сильну зустріч із очільником Сполучених Штатів Америки США Джозефом Байденом.

Уже в дорозі додому після саміту НАТО Зеленський сказав, що був досягнутий хороший результат для нашої країни, а також значне посилення зброєю для українських воїнів. 

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Теги: Володимир Зеленський НАТО саміт

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