Зеленський прибув до Іспанії та анонсував переговори зі США

Володимир Зеленський прибув до Мадрида для переговорів щодо посилення української ППО та оборонної співпраці

Президент назвав посилення української протиповітряної оборони головним пріоритетом зустрічей у Мадриді

Президент України Володимир Зеленський прибув до Іспанії, де запланував низку зустрічей та переговорів щодо військової підтримки України. Окремо глава держави повідомив про майбутні контакти з американською стороною. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telegram-канал президента.

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За словами Зеленського, головною темою переговорів у Мадриді стане посилення української протиповітряної оборони. Також сторони обговорюватимуть захист населення, розвиток оборонної співпраці та спільних виробництв.

«Попереду важливі зустрічі та перемовини в Мадриді. Перший пріоритет – посилення ППО для України, захист наших людей, розвиток оборонної співпраці та виробництв», – зазначив президент.

Глава держави подякував Іспанії за вже надану допомогу та повідомив про підготовку нових кроків у підтримці України. Водночас конкретних домовленостей, які планують обговорити під час зустрічей, він поки не розкрив.

Окремо Зеленський анонсував контакти з представниками Сполучених Штатів, які мають відбутися найближчими днями.

«Цими днями також заплановані контакти з американською стороною. Координуємося з партнерами, щоб досягти конкретних результатів у питаннях безпеки та подальших кроків до миру», – повідомив він.

Президент наголосив, що захист України від російських ударів та відновлення миру залишаються ключовими завданнями міжнародної дипломатії.

Деталей щодо складу учасників майбутніх переговорів зі США, їхнього формату та точного часу проведення глава держави не уточнив.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Україна майже місяць очікує на рішення США щодо ракет для ППО. Зеленський доручив повторно обговорити з американською стороною постачання ракет для систем Patriot і NASAMS.

Також Зеленський обговорив із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом прискорення постачання ракет для Patriot. Сторони приділили особливу увагу захисту української енергетики від російських атак.

Раніше «Главком» писав про можливе проведення нового раунду переговорів України, США та Росії 10 листопада. На той момент остаточної домовленості щодо дати зустрічі не було.

Крім того, Зеленський назвав шість ключових питань майбутніх переговорів в Абу-Дабі. Серед них – припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, повернення полонених і цивільних та гарантії безпеки.