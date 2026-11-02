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Зеленський розповів про сигнали щодо запрошення на саміт G20

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Зеленський розповів про сигнали щодо запрошення на саміт G20
Український президент наголошував на необхідності особистої розмови з тими, хто ухвалює рішення
фото: Офіс президента України

Володимир Зеленський: Трамп може запросити Україну та виступити з ініціативою щодо завершення війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ поки не отримав офіційного запрошення на грудневий саміт «Групи двадцяти» (G20) у США. Водночас під час контактів із різними перемовниками українська сторона отримувала сигнали про можливу участь у зустрічі та ініціативу американського президента Дональда Трампа щодо припинення війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю Зеленського CNN Türk.

Які сигнали отримував Зеленський

За словами глави держави, йшлося про можливість особистого запрошення від Трампа на саміт G20. Також обговорювалася ймовірність того, що американський лідер скористається міжнародною зустріччю для просування ініціативи, спрямованої на завершення російсько-української війни.

Зеленський наголосив, що Україна готова прийняти запрошення, якщо воно надійде офіційно.

«Формально ми не отримали запрошення, але від різних перемовників надходили сигнали. Принаймні були такі сигнали, що президент Трамп запросить нас на саміт G20 і виступить з ініціативою щодо завершення війни», – сказав президент.

Він додав: «Якщо пан Трамп офіційно нас запросить, ми це підтримаємо».

Що раніше говорили у Вашингтоні

Питання можливої участі українського президента в саміті обговорюють у Вашингтоні вже кілька днів.

31 жовтня державний секретар США Марко Рубіо заявив, що остаточне рішення щодо запрошення Зеленського ухвалюватиме Дональд Трамп. Водночас він не відкинув такої можливості, якщо присутність українського президента допоможе досягти позитивного результату.

«Це зустріч на рівні лідерів, тому рішення залишається за президентом. Я б не відкидав такої можливості, особливо якщо його участь може сприяти досягненню позитивного результату», – сказав Рубіо.
 
Уже 1 листопада сам Трамп також висловив готовність запросити Зеленського. Відповідаючи на запитання журналіста, чи запросить він українського президента, американський лідер сказав: «Я б запросив. Так, без проблем». Раніше Вашингтон уже надіслав запрошення на саміт російському очільнику Володимиру Путіну.

Коли відбудеться саміт G20

Зустріч лідерів країн «Групи двадцяти» запланована на 14–15 грудня 2026 року. Її прийматимуть Сполучені Штати, які цього року головують у G20. Місцем проведення стане курорт Trump National Doral у Маямі, штат Флорида.
 
Україна не входить до складу G20, однак українські представники раніше брали участь у заходах об'єднання як запрошені гості. Для присутності Зеленського на грудневій зустрічі потрібне окреме запрошення американської сторони.
 
Можливість переговорів щодо завершення війни на полях саміту вже порушувалася раніше. Зеленський висловлював готовність зустрітися з Путіним у Маямі, якщо російський правитель приїде на зустріч. Український президент наголошував на необхідності особистої розмови з тими, хто ухвалює рішення.
 
Водночас наразі немає підтвердження, що Трамп підготував конкретний мирний план для представлення на саміті або що тристороння зустріч президентів України, США та Росії вже погоджена.

Нагадаємо, 1 листопада Зеленський також заявив про готовність зустрітися з Путіним у Туреччині. Президент України розраховує на посередництво Реджепа Таїпа Ердогана, який підтримує контакти з американським і російським лідерами.

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Теги: саміт Дональд Трамп Флорида Володимир Зеленський Україна G20 запрошення Марко Рубіо

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