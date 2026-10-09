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Пєсков озвучив, за якої умови в Москві чекають на посланців Трампа

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Пєсков озвучив, за якої умови в Москві чекають на посланців Трампа
фото: Getty Images

Кремль готовий прийняти американських представників, якщо ті захочуть розповісти про результати переговорів з Україною

Москва буде рада бачити спеціального посланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та його зятя Джареда Кушнера, якщо вони захочуть поділитися підсумками переговорів з українськими представниками у Сполучених Штатах. Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков під час брифінгу російським ЗМІ, пише «Главком».

За словами представника Кремля, країна-агресор готова до зустрічі з американськими представниками, якщо ті матимуть намір розповісти про результати контактів з українською делегацією.

«Віткоффа і Кушнера завжди раді бачити в Москві, якщо вони захочуть поділитися підсумками переговорів із представниками України у США», – заявив Пєсков.

Віткофф є спеціальним посланцем Дональда Трампа та бере участь у дипломатичних контактах щодо завершення війни Росії проти України. Джаред Кушнер, зять американського президента, також долучався до переговорного процесу.

Заява Кремля пролунала на тлі переговорів української делегації з представниками США. Москва дала зрозуміти, що готова вислухати американську сторону щодо результатів цих контактів.

Водночас Пєсков не повідомив, чи планують Віткофф і Кушнер відвідати Росію, і не назвав можливих дат зустрічі. Також наразі не йдеться про підтверджені домовленості щодо їхнього візиту до Москви. Однак, за попередніми даними, зустріч може відбутися в жовтні. 

Варто нагадати, що розмова між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним має відбутися найближчим часом. 

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Теги: Дмитро Пєсков росія Дональд Трамп переговори Стів Віткофф Джаред Кушнер

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