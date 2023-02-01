Франція вказала на три умови для передачі військової авіації Україні

Франція надає Україні техніку «виключно для самозахисту»

Глава міноборони Франції під час пресконференції з Міністром оборони України Олексієм Резніковим заявив, що є три критерії для передачі озброєння ЗСУ. Про це пише ТСН.

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Франція надає Україні техніку «виключно для самозахисту», підкреслив міністр оборони Себастьян Лекорню.

Чиновник зазначив, що держава вирішує, чи надавати Україні озброєння за трьома факторами:

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Чи буде поставка «критично негативно» впливати на стратегічні можливості оборони Франції;

Чи будуть літаки корисні на полі бою;

Чи є можливість обслуговування зброї.

Нагадаємо, Україна отримає чергову партію самохідних артилерійських установок Caesar від Франції. Всього Збройним силам України передадуть 12 гаубиць. Також Франція має намір направити до Польщі 150 військовослужбовців, які навчать українських бійців.

Раніше повідомлялося, що Італія та Франція домовилися спільно закупити близько 700 зенітних ракет Aster-30. Вони допоможуть Україні збивати балістичні ракети.