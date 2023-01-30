Міністр оборони Британії повідомив, коли танки прибудуть до України

Бен Воллес заявив, що танки прибудуть до України ближче до Великодня

Танки, які Велика Британія пообіцяла передати Україні, прибудуть на фронт до літа. Про це заявив міністр оборони Бен Воллес, передає Sky News.

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«Це буде ближче до літа, або в травні – це буде, ймовірно, ближче до Великодня (9 квітня – «Главком»), – сказав Воллес, відповідаючи на запитання в парламенті.

Також Воллес зазначив, що з міркувань безпеки він також не може назвати графік тренувань для українських військових на британських танках. Але він додав, що тренування розпочнеться з навчання їх індивідуальному керуванню машинами, а потім перейде до бойових дій у складі підрозділів.

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Нагадаємо, британський уряд відправить 14 танків Challenger 2 в Україну, щоб допомогти Києву в боротьбі з російськими військами.

29 січня українські військові прибули до Великої Британії на навчання на західних танках Challenger 2.

Крім того, Британія пропонує збудувати завод із виробництва зброї для ЗСУ в Польщі. З такою заявою виступив голова комітету з оборонних питань парламенту Великої Британії Тобіас Еллвуд.