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CNN: у підсанкційних російських олігархів знайдено «золоті» британські візи

Олександра Садова
glavcom.ua
CNN: у підсанкційних російських олігархів знайдено «золоті» британські візи
фото з відкритих джерел

Десять багатіїв потрапили під дію санкцій через свою роль у повномасштабному вторгненні Росії в Україну вже після того, як отримали «золоту» візу

Десять російських олігархів, які перебувають від санкціями Великої Британії, раніше отримали право на проживання в країні за допомогою «візи інвестора». Про це заявила міністр внутрішніх справ Великої Британії Суелла Браверман, пише CNN.

Брейверман зазначила, що ці десять російських багатіїв «перебували у групі ризику отримання багатства через корупцію чи іншу незаконну фінансову діяльність та/або участь у серйозній та організованій злочинності».

«Відкритість Великої Британії для глобального бізнесу несе ризики того, що зловмисники скористаються нашими системами для досягнення корупційних і злочинних цілей. Ми повинні переконатися, що клептократії, такі як Росія, не зможуть діяти безкарно за кордоном», – сказала вона.

Міністерка наголосила, що усі десять осіб потрапили під дію санкцій через свою роль у повномасштабному вторгненні Росії в Україну вже після того, як отримали «золоту» візу.

Вона додала, що будь-які подальші потенційні міграційні програми, покликані залучити до Британії інвесторів, «не можуть пропонуватися винятково на основі особистих статків заявника».

Браверман зазначила, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Великобританія наклала санкції на 1200 осіб і 120 організацій, пов’язаних з російською державою, і заморозила російські активи на суму 22 мільярди доларів.

Нагадаємо, голова російського «Сбербанку» Герман Греф вивів гроші за кордон, поки Путін готувався до війни. Як з’ясували журналісти, очільник російського «Сбербанку» Герман Греф володіє люксембурзьким інвестфондом Altera Capital, загальний обсяг якого від $300 до $500 млн, номінально ним керує Кирило Андросов, ексзаступник голови апарату уряду. Поки Путін готувався до війни, російський олігарх виводив кошти за кордон.

Раніше повідомлялося, що за три тижні до війни російський олігарх Роман Абрамович переписав на своїх дітей мільярдні трасти, щоб таким чином ускладнити можливість арешту коштів після введення санкцій. Трасти, в яких зберігаються мільярди доларів активів російського олігарха Романа Абрамовича, були реорганізовані на початку лютого 2022 року, щоб передати бенефіціарне право власності його дітям незадовго до запровадження санкцій проти російського олігарха.

До слова, олігархи та компанії з Росії та Білорусі захищаються від санкцій ЄС за допомогою позовів до Європейського суду. Наразі в Люксембурзі розглядається вже 61 позов від фізичних та юридичних осіб, які потрапили під санкції.

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Теги: Велика Британія олігархи санкції росія війна

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