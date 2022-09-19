Остання путь королеви Єлизавети ІІ: кадри, які показують велич епохи (фото)

Похоронна церемонія пройшла у Віндзорському замку в присутності лише найближчих родичів королеви

Сьогодні, 19 вересня, світ попрощався з королевою Великої Британії Єлизаветою II.

Наразі біля Арки Веллінгтона в Лондоні офіційно завершилася церемонія прощання із покійною королевою.

Офіційний державний похорон розпочався о 13:00 за Києвом у Вестмінстерському абатстві, куди тіло королеви перенесли з Вестмінстер-холу у супроводі нового короля Карла III, а також принців Вільяма та Гаррі.

Біля Арки труну королеви перемістили з лафета на катафалк. За процесом спостерігали члени королівської родини. Король Чарльз III, королева-консорт Камілла та інші члени монаршої родини поїхали за катафалком у Віндзорський замок на автомобілі.

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Уздовж вулиці, якою проїжджав катафалк, вишикувалися натовпи людей, щоб востаннє попрощатися з королевою. До Лондона на прощання з королевою прибуло близько 1 млн людей.

Після того, як машина виїхала від арки Веллінгтона – фінальної точки лондонського маршруту – учасники похоронної процесії віддали королівський салют і вкотре залунав національний гімн.

Катафалк вирушив у Віндзор для панахиди у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку о 18:00 за київським часом. Похоронна церемонія пройшла у Віндзорському замку в присутності лише найближчих родичів королеви.

Нагадаємо, королева Великої Британії померла 8 вересня у віці 96 років. Єлизавета ІІ стала найстарішим монархом в історії британської імперії.

Труну з тілом королеви Великої Британії Єлизавети II 13 вересня увечері доставили із Шотландії до Букінгемського палацу в Лондоні