В Гаїті запроваджено тримісячний надзвичайний стан

Через насильство з боку банд понад 239 тис осіб були змушені покинути свої домівки

Через сплеск насильства на Гаїті запроваджено тримісячний надзвичайний стан

Уряд Гаїті оголосив про запровадження тримісячного надзвичайного стану в центральному регіоні країни через сплеск бандитського насильства. Заходи охоплять західний, артібонітський та центральний департаменти, щоб «продовжити боротьбу з нестабільністю та реагувати на сільськогосподарську та продовольчу кризу». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

Регіон, відомий як «рисовий кошик» Гаїті, роками страждає від нападів: банди вбивали фермерів та змушували їх залишати свої землі. За даними Управління ООН з прав людини, з жовтня 2024 року до кінця червня 2025 року в цих департаментах загинуло понад 1000 людей, понад 200 отримали поранення та 620 були викрадені.

Через насильство з боку банд понад 239 тис осіб були змушені покинути свої домівки, що призвело до масштабного переміщення населення.

Напередодні запровадження надзвичайного стану уряд Гаїті призначив Андре Жонаса Володимира Парайсона новим тимчасовим генеральним директором Національної поліції. Він замінив Норміля Рамо, якого критикували за бездіяльність у боротьбі з бандами, що контролюють до 90% столиці країни.

Ці зміни відбулися після того, як Лоран Сен-Сір обійняв посаду голови перехідної президентської ради, яка відповідає за проведення виборів до лютого 2026 року. Національна поліція Гаїті зараз співпрацює з кенійськими поліцейськими в рамках місії ООН, спрямованої на придушення бандитського насильства.

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш відзначив суттєве зростання кількості серйозних порушень прав дітей унаслідок збройної агресії Росії проти України цього року та знову включив російську терористичну армію до так званого «списку ганьби». Як передає «Главком» з посиланням на «Укрінформ», про це йдеться у щорічному звіті Гутерреша «Діти і збройний конфлікт».

Найбільший приріст таких порушень зареєстровано в Лівані (545%), Мозамбіку (525%), Гаїті (490%), Ефіопії (235%). В Україні він становить 105%.