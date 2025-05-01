Застосування цього дасть країнам можливість збільшити свої витрати на оборону до 1,5% від валового внутрішнього продукту щороку протягом чотирьох років

12 країн вже подали офіційні запити до Єврокомісії

Більше половини країн Європейського Союзу планують застосувати положення про надзвичайний стан, що дозволить їм здійснювати оборонні інвестиції, які перевищують ліміти бюджетних витрат блоку. ЯК передає «Главком», про це пише Politico.

Зазначається, що Бельгія, Болгарія, Чехія, Данія, Німеччина, Естонія, Греція, Хорватія, Латвія, Литва, Угорщина, Польща, Португалія, Словенія, Словаччина, Фінляндія та Чехія прагнуть більшої гнучкості для зміцнення власної обороноздатності.

12 із них вже подали офіційні запити до Єврокомісії.

Застосування цього винятку дасть країнам можливість збільшити свої витрати на оборону до 1,5% від валового внутрішнього продукту щороку протягом чотирьох років, не порушуючи при цьому фіскальних правил ЄС.

Як зауважили автори, Німеччина – єдина з великих економік ЄС, яка планує скористатися цим положенням. Країни з обмеженими бюджетними можливостями, такі як Італія чи Франція, не просять фіскальної гнучкості для закупівлі військового обладнання – так само, як і країни зі значно кращим станом державних фінансів, наприклад Нідерланди чи Швеція.

Попри те, що Данія належить до другої групи, вона також вирішила приєднатися до ініціативи, аби надіслати політичний сигнал.

«Рішення Данії активувати положення допоможе надіслати зовнішньому світу сигнал про єдність країн ЄС у зусиллях із переозброєння», – заявила міністерка економіки країни Стефані Лосе.

Єврокомісія закликала держави ухвалити відповідне рішення до 30 квітня, щоб узгодити фіскальну політику перед фінансовими ринками та одночасно активувати положення до липня. Втім, цей термін не є обов’язковим, зазначають у Politico.

Міністр економіки Іспанії Карлос Куерпо заявив, що його країна ухвалить рішення «протягом найближчих місяців».

Своєю черго міністр фінансів Італії Джанкарло Джорджетті висловив переконання, що Рим може досягти цільового показника НАТО у 2% витрат на оборону, якщо підкоригує свою звітність, включивши до неї більше статей. За його словами, країна чекатиме на саміт НАТО в червні, коли мають бути узгоджені нові стандарти витрат для всіх країн.

Нагалаємо, Сполучені Штати Америки, державний борг яких досяг астрономічної суми в $33 трлн, більше не в змозі субсидувати безпеку європейських країн. Як повідомляє «Главком», про це заявив Майк Волтц, радник президента СШАз національної безпеки, в інтерв'ю виданню New York Post.

Радник президента також зазначив, що деякі країни, такі як Норвегія та Фінляндія, вже готуються збільшити свої витрати на оборону у світлі нових геополітичних викликів. У той же час, за словами Волтца, Іспанія, Канада та Італія витрачають на військові потреби недостатньо.

До слова, пропозиція президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про визнання Криму російським може розколоти НАТО.