В Ірані набуває чинності «закон моралі»: як каратимуть жінок

Іранський закон надає «імунітет» тим, хто виконуватиме свої «релігійні обов'язки» і примушуватиме жінок до обов'язкового носіння хіджабу

Нові закони, що пропагують «культуру цнотливості та хіджабу», передбачають суворі покарання для жінок

Жінкам в Ірані загрожуватиме смертний вирок або до 15 років ув'язнення, якщо порушуватимуть нові обов'язкові «закони про мораль». Вони набудуть чинності цього тижня. Про це повідомляє The Guardian.

Нові закони, що пропагують «культуру цнотливості та хіджабу», ухвалені іранською владою на початку цього місяця, передбачають суворі покарання для тих, хто «пропагує наготу, непристойність, розкриття або неправильне вдягання». Також передбачаються штрафи до £12 500, бичування та тюремне ув’язнення від п’яти до 15 років.

Стаття 37 нового закону також передбачає, що ті, хто заохочує або пропагує непристойність, оголення чи «поганий одяг» іноземним особам, у тому числі міжнародним ЗМІ та організаціям громадянського суспільства може загрожувати десятирічне ув'язнення і штрафи.

Ті, чию поведінку влада вважає «корупцією на землі» (термін, який іранська влада використовує для позначення широкого кола правопорушень, у тому числі пов'язаних з ісламською мораллю), можуть бути засуджені до смертної кари.

Правозахисна група Amnesty International стверджує, що це положення закону означає, що жінки, які надсилають свої відеозаписи в ЗМІ за межами Ірану або «іншим чином беруть участь у мирному активізмі», можуть бути засуджені до смертної кари.

До того ж закон також надає «імунітет» тим, хто виконуватиме свої «релігійні обов'язки» і примушуватиме жінок до обов'язкового носіння хіджабу. Ті, хто спробує зупинити арешт або переслідування жінок і дівчат, можуть бути ув'язнені або оштрафовані.

Нагадаємо, у квітні цього року командувач силами іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) у Тегерані Хасан Хасанзаде оголосив про створення нової правоохоронної структури з питань дотримання суворого дрес-коду для жінок.

До слова, міністерство із заохочення чесноти та запобігання пороку Афганістану заборонило жінкам читати вголос Коран і молитися в присутності інших жінок.

До слова, Іранська держава заявила, що планує відкрити «лікувальну клініку» для жінок, які порушують закони про обов’язкове носіння хіджаба в громадських місцях.