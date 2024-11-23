У США вперше у світі провели подвійну трансплантацію легень за допомогою робота

Операція в тандемі з роботом дозволила значно зменшити травму грудини

У США провели першу у світі роботизовану подвійну трансплантацію легень. Про це повідомляє Reuters.

Операцію провели 57-річній Шеріл Меркар, у якої діагностували хронічне обструктивне захворювання легень – запальний стан, який перешкоджає потоку повітря в легенях. Жінка успадкувала генетичну схильність до захворювань легенів і мала діагноз ХОЗЛ у 43 роки. А потім її стан погіршився після того, як вона перехворіла на COVID-19 у 2022 році.

Шеріл Меркар – волонтерка-парамедикиня пожежної служби. До хвороби жінка вела активний спосіб життя – була інструкторкою з підводного плавання, здобула чорний пояс з карате, викладала бойові мистецтва.

Роботизовану подвійну трансплантацію легень Меркар провели наприкінці жовтня у клініці NYU Langone Health в Нью-Йорку. Лише за місяць до цього там зробили першу таку пересадку однієї легені.

Лікарка Стефані Чанг та її команда використали робота Da Vinci Xi. Під час операції медики зробили невеликі розрізи між ребрами, а потім за допомогою робота видалили й замінили пошкоджені легені.

Операція в тандемі з роботом дозволила значно зменшити травму грудини – замість звичайного розрізу у 8 дюймів робот зробив його довжиною у 2 дюйми.

Шеріл отримала свої нові легені лише через чотири дні після того, як потрапила у список очікування на трансплантацію.

«Щойно вони внесли мене у список, я подумала: добре, у мене є ще кілька місяців. І через п’ять днів мені зателефонували. Вони сказали, що є збіг 98%, як швидко ви можете приїхати сюди? І моя перша реакція була: Боже, я буду там через дві години», – розповіла пацієнтка.

Нагадаємо, львівські лікарі провели операцію шестирічній дівчинці за допомогою робота-хірурга.

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