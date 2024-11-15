Уряд Ірану відкриє психлікарню для жінок, які вирішили не носити хіджаб

Раніше іранська влада збиралася встановити камери в громадських місцях, аби виявити жінок, які порушують закон про носіння хіджабу

Іранські жіночі та правозахисні групи висловили обурення цією заявою

Іранська держава заявила, що планує відкрити «лікувальну клініку» для жінок, які порушують закони про обов’язкове носіння хіджаба в громадських місцях. Про це повідомляє The Guardian.

Очільниця відділу жінок і сім’ї штаб-квартири Тегерана з питань підтримки доброчесності та запобігання гріхам Мехрі Талебі Дарестані оголосила про відкриття «клініки для лікування зняття хіджаба». Вона сказала, що клініка запропонує «наукове та психологічне лікування для зняття хіджаба».

Іранські жіночі та правозахисні групи висловили обурення цією заявою. Британська журналістка з Ірану Сіма Сабет, яка минулого року стала мішенню для замаху, назвала цей крок «ганебним».

«Ідея створення клінік для «лікування» жінок без хіджаба викликає жах, де людей відокремлюють від суспільства лише за те, що вони не відповідають панівній ідеології», – сказала вона.

Іранський адвокат з прав людини Хоссейн Раїсі заявив, що ідея клініки для лікування жінок, які не дотримуються законів про носіння хіджаба, «не є ані ісламською, ані не узгоджується з іранським законодавством». Він також сказав, що викликає занепокоєння те, що заява надійшла від Департаменту жінок і сім’ї Тегеранського штабу з просування доброчесності та запобігання гріхам, який підпадає під пряме керівництво верховного лідера Алі Хаменеї.

Нагадаємо, у квітні цього року командувач силами іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) у Тегерані Хасан Хасанзаде оголосив про створення нової правоохоронної структури з питань дотримання суворого дрес-коду для жінок.

До слова, міністерство із заохочення чесноти та запобігання пороку Афганістану заборонило жінкам читати вголос Коран і молитися в присутності інших жінок.

Також відомий іранський правозахисник покінчив з життям на знак протесту проти диктатури верховного лідера Ірану аятолли Алі Хаменеї.