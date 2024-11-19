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Іран відпустив студентку, яка роздягалася на знак протесту

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Іран відпустив студентку, яка роздягалася на знак протесту
Студентка вийшла на подвірʼя кампусу у спідній білизні
скріншот з відео

Зазначається, що жінці «надали допомогу» в лікарні та повернули до родини

Іранській студентці не висуватимуть звинувачення через її протест проти хіджабу на території університету в Тегерані. Про це повідомляє BBC.

На початку листопада 2024 року студентка Ісламського університету Азад вийшла на подвірʼя кампусу в спідній білизні. Її затримали та назвали поведінку «непристойною».

Під час затримання студентку вдарили головою об двері машини або стовп. Представник університету заявив, що вона «перебуває під сильним психічним тиском» і в неї «ментальний розлад». Подія викликала міжнародний осуд, а правозахисна організація Amnesty International закликала негайно звільнити потерпілу.

За словами влади, Дар'яї «надали допомогу» в лікарні та повернули її до родини. «З огляду на те, що її відправили до лікарні та виявили, що вона була хвора, її передали родині. Жодної судової справи проти неї не порушили», – заявив речник суду Асгар Джахангір.

Нагадаємо, у Тегерані студентка Ісламського університету Азад вийшла на подвірʼя кампусу в одній лиш спідній білизні. Мотиви дівчини достеменно не відомі, однак студентська спільнота назвала цей вчинок акцією протесту проти обов'язкового носіння хіджабу.

До слова, Іранська держава заявила, що планує відкрити «лікувальну клініку» для жінок, які порушують закони про обов’язкове носіння хіджаба в громадських місцях.

Теги: Іран студенти лікарня

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