«Вручали і вручаємо». Голова ТЦК Черкас розповів, які повістки отримують жінки

Голова ТЦК наголосив, що вводити цільову мобілізацію всіх жінок у 2024-2025 році не варто, однак він підтримує право жінок мобілізуватися самостійно

«Повістки спеціально, щоб призвати військовозобов’язаних жінок, не видають»

У Черкасах представники ТЦК вручають військовозобов’язаним жінкам повістки, що стосуються взяття на військовий облік. Про це повідомив начальник Черкаського центру комплектування та соціальної підтримки Олег Тимошенко.

«Вручали і вручаємо, але це повістки насамперед, що стосуються взяття на військовий облік. Якщо ми під час перевірки підприємств бачимо, що там є медичний працівник, ми видаємо розпорядження з повістками, щоб ці люди прийшли до нас і стали на облік», – пояснив Тимошенко.

За його словами, якщо раніше людину визнавали обмежено придатною, відповідно до нового закону, всі мають пройти переогляд, щоб отримати статус – придатний до частин забезпечення ТЦК і навчальних центрів. Військовий пояснив, що саме такі повістки видаються жінкам.

«Це не масове явище. Повістки спеціально, щоб призвати військовозобов’язаних жінок, не видають. Служба жінок передбачена за добровільною згодою», – уточнив Тимошенко.

«Повістки жінкам вручали і вручаємо», - начальник Черкаського ТЦК Тимошенко



«У першу чергу це повістки щодо взяття на військовий облік. Стосується це жінок, які мають медичну спеціальність», - уточнив він. pic.twitter.com/ioSASAJ3n5 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 2, 2024

Також голова ТЦК наголосив, що вводити цільову мобілізацію всіх жінок у 2024-2025 році не варто, однак він підтримує право жінок мобілізуватися самостійно.

Нагадаємо, народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що у Конституції немає двох видів громадян, тому як чоловіки, так і жінки мають захищати Україну на фронті. За словами нардепки, вона підтримує мобілізацію жінок та вважає, що наразі в Україні незаконна дискримінація чоловіків. Як зазначила Безугла, якщо жінок мобілізуватимуть до війська, то чоловіків мобілізовуватимуть менше.

До слова, посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що мобілізація жінок в Україні є неприйнятною, і до неї можуть вдатися у разі крайньої необхідності.

До слова, колишня народна депутатка та військовослужбовиця Надія Савченко заявила, що поширювати у суспільстві розмови про мобілізацію жінок мають право лише ті, хто безпосередньо служить та перебуває на фронті.