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На Харківщині у пожежі загинули четверо дітей: матері оголосили підозру у недогляді

Ірина Бура
glavcom.ua
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На Харківщині у пожежі загинули четверо дітей: матері оголосили підозру у недогляді
Попередньо, причина виникнення пожежі, пов'язана з роботою електричних обігрівачів
фото: Харківська обласна прокуратура

Під час гасіння будинку рятувальники знайшли тіла п’ятьох загиблих людей, серед яких четверо рідних братів віком від 4 до 9 років та їх 52-річний дідусь

За процесуальним керівництвом Харківської окружної прокуратури повідомлено про підозру 29-річній жінці у злісному невиконанні встановлених законом обов’язків з догляду за дітьми, що спричинило їхню загибель (ст. 166 КК України). Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 14 листопада 2024 року близько 9 год. у селищі Пісочин зайнявся житловий будинок. Під час гасіння рятувальники знайшли тіла п’ятьох загиблих людей, серед яких четверо рідних братів віком від 4 до 9 років та їх 52-річний дідусь. Шоста людина, яка перебувала в будинку, вижила – це 16-річний хлопець. Попередньо, причина виникнення пожежі, пов'язана з роботою електричних обігрівачів.

На Харківщині у пожежі загинули четверо дітей: матері оголосили підозру у недогляді фото 1
фото: Харківська обласна прокуратура

За даними слідства, фігурантка, яка є матір’ю чотирьох хлопчиків, 9 листопада залишила дітей у свого 52-річного батька, який тривалий час хворів, та на 16-річного брата. Того дня жінка поїхала по «власних справах», проте так і не повернулася.

«Внаслідок злісного невиконання своїх батьківських обов’язків по догляду за малолітніми дітьми, в тому числі залишення їх без будь-якого погляду, легковажності та байдужості до їх долі, настали важкі слідки у вигляді смерті її синів, які знаходилися в будинку», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, Нацсоцслужба проведе перевірки в усіх закладах, де цілодобово живуть діти, з метою виявлення можливих фактів насильства щодо них чи порушення інших прав. Таке рішення прийняла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович після інформації про реабілітаційний центр у Львівській області.

Раніше Дмитро Лубінець повідомив, що у реабілітаційному центрі на Львівщині знущалися з дітей. За його словами, цей центр розміщує найвразливіші категорії дітей-сиріт: тих, які позбавлені батьківського піклування; тих, які перебувають у складних життєвих обставинах; дітей з особливими освітніми потребами.

Згодом Офіс генерального прокурора відреагував на цю подію та розпочав кримінальне провадження.

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Теги: пожежа жінка будинок рятувальники Харківщина прокурор смерть діти суд прокуратура Лубінець

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