У Китаї трансгендерна жінка отримала рекордну компенсацію після примусового «лікування» електрошоком

Лікарня виплатить їй близько $8 279 після рішення суду

У Китаї трансгендерна жінка отримала рекордну компенсацію від лікарні, яка без її згоди почала «лікування» електрошоком. Про це передає The Guardian.

У липні 2022 року трансжінка потрапила до лікарні міста Ціньхуандао, бо за рік до того заявила, що є трансгендером. Батьки 28-річної Лінґер відправили її до психлікарні, бо були «дуже проти» її гендерної ідентичності.

У лікарні у Лінґер діагностували «тривожний розлад і суперечливу сексуальну орієнтацію», попри те що її «розлад» пов’язаний з її гендерною ідентичністю, а не з сексуальною орієнтацією. Лінґер ідентифікує себе як гетеросексуала. Вона пробула в лікарні 97 днів, їй провели сім сеансів електрошоку.

«Це завдало серйозної шкоди моєму тілу. Кожного разу, коли я проходила лікування, я непритомніла. Я не погоджувався на це, але в мене не було вибору. Лікарні намагалася мене «виправити», змусити мене відповідати очікуванням суспільства», – розповіла Лінґер.

Через це, за словами жінки-трансгендера, у неї почалися проблеми з серцем. Вона подала позов у суд і виграла його.

Лікарня виплатить їй близько $8 279.

Лінґер сподівається, що її випадок допоможе іншим у ЛГБТК+ спільноті орієнтуватися в медичних суперечках і захистити свої права.

Нагадаємо, в Тбілісі було жорстоко вбито 37-річну Кесарію Абрамідзе, одну з найвідоміших трансгендерних жінок Грузії. Вона отримала смертельні ножові поранення у своєму будинку. Поліція заарештувала 26-річного чоловіка, знайомого з жертвою.