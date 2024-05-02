Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Правозахисники повідомили, скільки у світі ув'язнених письменників. Китай у лідерах

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Правозахисники повідомили, скільки у світі ув'язнених письменників. Китай у лідерах
Індекс Freedom to Write від PEN America вже 5 років поспіль публікує дані про увʼязнених письменників і письменниць
фото: PEN America

Згідно зі звітом, найбільше письменниць увʼязнено в Ірані – із загального числа в 49 осіб, жінок аж 15

По всьому світу увʼязнено 339 письменників – це найвищий показник з моменту запуску індексу Freedom to Write від PEN America 5 років тому. Майже третина – 107 осіб – припадає на Китай, повідомляє Суспільне.

Згідно зі звітом організації, у 2023 році у вʼязницях перебуває 339 письменників із 33 країн, що на 62 письменники більше порівняно з 2022 роком і на 101 більше, ніж у 2019 році.

У десятку найбільших «тюремників» входять:

  • Китай (включно з автономними регіонами) – 107,
  • Іран – 49,
  • Саудівська Аравія та В’єтнам – по 19,
  • Ізраїль (включно з територією Палестини) – 17,
  • Білорусь і Росія – по 16,
  • Туреччина – 14,
  • М'янма – 12,
  • Еритрея – 7.

Це вперше, коли кількість увʼязнених письменників у Китаї, перевершила 100 осіб, причому майже половина – за висловлювання в Інтернеті.

Джеймс Тагера, директор з досліджень PEN America, додає: «Справжня кількість тих, кого покарали за їхнє вираження думок у Китаї, набагато більша, ніж цифри, представлені тут, і це навіть не рахувати тих, хто піддається цензурі або займається самоцензурою себе через страх покарання».

Серед ув’язнених журналістка Чжан Чжань, яка перебуває у в’язниці з 2020 року після того, як її заарештували за репортажі про перші дні пандемії Covid-19 в Ухані та Гульніса Імін, уйгурська поетеса, відбуває 17 з половиною років ув'язнення на тій підставі, що її вірші пропагують «сепаратизм».

Згідно зі звітом, найбільше письменниць увʼязнено саме в Ірані – із загального числа в 49 осіб, жінок аж 15. Більшість з них засуджено за підтримку руху Woman Life Freedom та критику обовʼязкового носіння хіджабу та інших законів, які дискримінують жінок.

Серед ув'язнених – лауреатка Нобелівської премії миру та премії PEN/Barbey Freedom to Write 2023, правозахисниця Наргес Мохаммаді. Їй загрожує покарання у вигляді понад 35 років ув’язнення та додаткові обмеження через те, що вона продовжувала писати та діяти у в’язниці.

У Росії ж 11 із 16 ув’язнених письменників були засуджені за «антивоєнні висловлювання», а затримання часто базувалися на звинуваченнях в тому, що автори були «іноземними агентами».

У рейтингу також піднялася й Білорусь. У PEN додають, що у цій країні письменникам систематично спеціально створюють гірші умови ніж усім іншим вʼязням.

Читайте також:
Теги: росія Іран Китай в'язниця письменник письменниця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прем'єр подякував уряду Естонії за розробку «Стратегії перемоги України», яка передбачає щорічну оборонну допомогу Україні
Шмигаль назвав суму військової допомоги, яку Естонія надала Україні з початку вторгнення
3 квiтня, 21:25
Ззафіксовано 1412 випадків застосувань російською федерацією боєприпасів, споряджених небезпечними хімічними речовинами
Окупанти системно використовують хімічні речовини на фронті
5 квiтня, 22:47
В Україні масштабна повітряна тривога тривала близько півтори години
В Україні масштабна повітряна тривога тривала близько півтори години
6 квiтня, 06:25
США попереджають про неминучий ракетний удар Ірану по Ізраїлю ‒ WSJ
США попереджають про неминучий ракетний удар Ірану по Ізраїлю ‒ WSJ
11 квiтня, 06:23
Пугачова на своєму творчому шляху випустила понад 500 композиції різними мовами
Аллі Пугачовій – 75. Факти про співачку, яка виїхала з Росії після початку війни
15 квiтня, 10:31
За словами Зеленського, Глобальний саміт миру у Швейцарії дасть шанс на справедливий мир й відновлення дієвості міжнародного права
Росія планує зірвати Глобальний саміт миру – Зеленський
24 квiтня, 19:07
Вперше в історії Іран атакує Ізраїль зі своєї території
Іран розпочав атаку на Ізраїль, запустивши десятки безпілотників
13 квiтня, 23:14
На минулих президентських виборах Путін отримав більше 87% голосів
Програв усім «конкурентам»: на виборах Путін зібрав найменше пожертв росіян
23 квiтня, 15:55
Беньямін Нетаньягу наляканий перспективою арешту
Суд у Гаазі може видати ордер на арешт Нетаньягу
29 квiтня, 11:58

Соціум

Правозахисники повідомили, скільки у світі ув'язнених письменників. Китай у лідерах
Правозахисники повідомили, скільки у світі ув'язнених письменників. Китай у лідерах
У Киргизстані вантажівка в'їхала в натовп дітей: десятки поранених (відео)
У Киргизстані вантажівка в'їхала в натовп дітей: десятки поранених (відео)
Українця засудили до 13 років ув'язнення в США за участь у хакерських атаках
Українця засудили до 13 років ув'язнення в США за участь у хакерських атаках
Масштабний обвал траси у Китаї: кількість жертв трагедії зросла
Масштабний обвал траси у Китаї: кількість жертв трагедії зросла
Пошкоджена енергетична інфраструктура, зникло світло: росіяни заявили про атаку дронів (відео)
Пошкоджена енергетична інфраструктура, зникло світло: росіяни заявили про атаку дронів (відео)
Польща пояснила, які біженці з України не отримають допомогу
Польща пояснила, які біженці з України не отримають допомогу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
173K
Американський генерал пояснив, коли зупиниться Путін
25K
Чистий четвер: прикмети, традиції, молитви і замовляння
24K
Нардеп пояснив, ким заблоковано законопроєкт про ліквідацію Московської церкви
13K
Привітання на Чистий четвер: яскраві листівки, побажання у віршах та прозі
6752
Польща пояснила, які біженці з України не отримають допомогу
5566
Блогер-пліткар розповсюджує чутки про проблеми у родині Єфросиніної

Новини

«Укренерго» пояснило, хто рятує енергетику України від дефіциту
Сьогодні, 14:40
Глушить FPV-дрони в межах 200 м: Мінцифри показало українську систему РЕБ
Вчора, 14:43
НКРЕКП нарешті затвердила обсяг підтримки зелених електростанцій за 5 місяців 2023 року
Вчора, 12:07
«Метінвест» пропонує навчання та роботу тисячам ветеранів: під це змінили всі бізнес-процеси
Вчора, 11:49
Блокування офіційних чат-ботів в Telegram, мітинг у Тбілісі: головне за ніч
29 квiтня, 06:34
Невелика хмарність, переважно до 22° тепла: прогноз погоди на 29 квітня
29 квiтня, 05:20

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua