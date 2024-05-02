Правозахисники повідомили, скільки у світі ув'язнених письменників. Китай у лідерах

Індекс Freedom to Write від PEN America вже 5 років поспіль публікує дані про увʼязнених письменників і письменниць

Згідно зі звітом, найбільше письменниць увʼязнено в Ірані – із загального числа в 49 осіб, жінок аж 15

По всьому світу увʼязнено 339 письменників – це найвищий показник з моменту запуску індексу Freedom to Write від PEN America 5 років тому. Майже третина – 107 осіб – припадає на Китай, повідомляє Суспільне.

Згідно зі звітом організації, у 2023 році у вʼязницях перебуває 339 письменників із 33 країн, що на 62 письменники більше порівняно з 2022 роком і на 101 більше, ніж у 2019 році.

У десятку найбільших «тюремників» входять:

Китай (включно з автономними регіонами) – 107,

Іран – 49,

Саудівська Аравія та В’єтнам – по 19,

Ізраїль (включно з територією Палестини) – 17,

Білорусь і Росія – по 16,

Туреччина – 14,

М'янма – 12,

Еритрея – 7.

Це вперше, коли кількість увʼязнених письменників у Китаї, перевершила 100 осіб, причому майже половина – за висловлювання в Інтернеті.

Джеймс Тагера, директор з досліджень PEN America, додає: «Справжня кількість тих, кого покарали за їхнє вираження думок у Китаї, набагато більша, ніж цифри, представлені тут, і це навіть не рахувати тих, хто піддається цензурі або займається самоцензурою себе через страх покарання».

Серед ув’язнених журналістка Чжан Чжань, яка перебуває у в’язниці з 2020 року після того, як її заарештували за репортажі про перші дні пандемії Covid-19 в Ухані та Гульніса Імін, уйгурська поетеса, відбуває 17 з половиною років ув'язнення на тій підставі, що її вірші пропагують «сепаратизм».

Згідно зі звітом, найбільше письменниць увʼязнено саме в Ірані – із загального числа в 49 осіб, жінок аж 15. Більшість з них засуджено за підтримку руху Woman Life Freedom та критику обовʼязкового носіння хіджабу та інших законів, які дискримінують жінок.

Серед ув'язнених – лауреатка Нобелівської премії миру та премії PEN/Barbey Freedom to Write 2023, правозахисниця Наргес Мохаммаді. Їй загрожує покарання у вигляді понад 35 років ув’язнення та додаткові обмеження через те, що вона продовжувала писати та діяти у в’язниці.

У Росії ж 11 із 16 ув’язнених письменників були засуджені за «антивоєнні висловлювання», а затримання часто базувалися на звинуваченнях в тому, що автори були «іноземними агентами».

У рейтингу також піднялася й Білорусь. У PEN додають, що у цій країні письменникам систематично спеціально створюють гірші умови ніж усім іншим вʼязням.