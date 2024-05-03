В Англії стартували місцеві вибори. Журналісти Guardian прогнозують втрати для Сунака

Консерватори і Ріші Сунак можуть втратити значну підтримку під час виборів у Англії

Загальні підсумки виборів будуть оголошені не пізніше неділі

В Англії у вівторок відкрилися виборчі дільниці для голосування на місцевих виборах. Про це пише The Guardian.

На виборах обирають членів 107 рад, які утворюють місцеві адміністрації. Загалом у Англії кандидати від різних партій претендують на 2,6 тис. місць. За оцінками експертів, правлячі консерватори можуть втратити 500 місць у місцевих радах – приблизно половину з тих, які партія займає на даний момент. Британський прем'єр Ріші Сунак закликав мешканців Англії голосувати за представників Консервативної партії.

Лідер опозиційної Лейбористської партії Кір Стармер заявив, що вибори – це «шанс проголосувати за зміну та винести вердикт про 14 років занепаду».

«Голосування за лейбористів – це план щодо повернення нашої економіки до інтересів трудящих та відновлення почуття обов'язку в нашій політиці», – додав Стармер.

За результатами виборів також визначать нових мерів низки міст Англії, включаючи Лондон, та 37 комісарів з поліцейських та кримінальних справ в Англії та Уельсі.

Мер Лондона Садік Хан, кандидат від Лейбористської партії, балотується на третій термін. За даними YouGov, за популярністю серед мешканців Англії він випереджає кандидата від консерваторів Сьюзен Хол на 22%.

На думку експертів, якщо Консервативна партія «втратить» низку керівних позицій, то «Сунак може зіткнутися з викликом» його влади.

Загальні підсумки оголосять не пізніше неділі. Місцеві вибори в Англії проводяться щорічно першого четверга травня. У Шотландії та Північній Ірландії подібних виборів немає. В Уельсі не організовують вибори до місцевих рад, проте обирають комісарів у поліцейських та кримінальних справах.

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