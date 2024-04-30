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Британія попереджає Молдову про гібридні атаки з боку Росії перед виборами

Наталія Порощук
glavcom.ua
Британія попереджає Молдову про гібридні атаки з боку Росії перед виборами
фото з відкритих джерел

У вівторок в Лондоні міністр закордонних справ Молдови зустрінеться з міністром промисловості та економічної безпеки Великої Британії, щоб обговорити «підривне втручання Росії»

РФ планує націлити на Молдову гібридні атаки перед президентськими виборами і референдумом про вступ до Європейського Союзу. Про це повідомляє Bloomberg.

Британська розвідка попереджає молдовську владу, щоб допомогти їй протистояти передбачуваній загрозі з боку російських оперативників у найближчі місяці, повідомили виданню джерела.

У вівторок в Лондоні міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой зустрінеться з міністром промисловості та економічної безпеки Великої Британії Нусрат Гані, щоб обговорити «підривне втручання Росії».

Нагадаємо, що без більшої допомоги Заходу Молдова, яка розташована між Україною і Румунією, може стати наступною ціллю для Путіна і потрапити під контроль Росії. Про це пише The Washington Post. Видання зазначає, що міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой приїхав до Вашингтона, щоб нагадати про безпрецедентну тривогу та нестабільність, з якою зіштовхнулися мешканці країни через війну в Україні.

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Теги: Молдова росія британська розвідка вибори гібридна війна

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