Британія попереджає Молдову про гібридні атаки з боку Росії перед виборами

У вівторок в Лондоні міністр закордонних справ Молдови зустрінеться з міністром промисловості та економічної безпеки Великої Британії, щоб обговорити «підривне втручання Росії»

РФ планує націлити на Молдову гібридні атаки перед президентськими виборами і референдумом про вступ до Європейського Союзу. Про це повідомляє Bloomberg.

Британська розвідка попереджає молдовську владу, щоб допомогти їй протистояти передбачуваній загрозі з боку російських оперативників у найближчі місяці, повідомили виданню джерела.

У вівторок в Лондоні міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой зустрінеться з міністром промисловості та економічної безпеки Великої Британії Нусрат Гані, щоб обговорити «підривне втручання Росії».

Нагадаємо, що без більшої допомоги Заходу Молдова, яка розташована між Україною і Румунією, може стати наступною ціллю для Путіна і потрапити під контроль Росії. Про це пише The Washington Post. Видання зазначає, що міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой приїхав до Вашингтона, щоб нагадати про безпрецедентну тривогу та нестабільність, з якою зіштовхнулися мешканці країни через війну в Україні.