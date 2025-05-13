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Китай просив Україну не атакувати РФ на 9 травня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Китай просив Україну не атакувати РФ на 9 травня
За словами президента, Україна отримала сигнал від китайської сторони про підтримку 30-денного припинення вогню на фронті
скріншот з відео

Пекін натякнув, що було б справедливо уникнути обстрілів російських територій під час візиту іноземних лідерів

Китай та інші країни просили Україну не бити по Росії під час візиту іноземних лідерів в Москву на військовий парад 9 травня. Київ погодився та дотримав слова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресконференцію президента.

Зеленський наголосив, що Україна отримала сигнал від китайської сторони про підтримку 30-денного припинення вогню на фронті. Пекін натякнув, що було б справедливо уникнути обстрілів російських територій з 8 по 10 травня.

«Розуміємо, про що мова. Україна знову своїми кроками підтвердила, що завжди робить те, що обіцяє. Ніяких ударів, попри пропаганду росіян, на 9 травня по параду їхньому не було», – додав український лідер.

Нагадаємо, що 9 травня у Москві пройшов військовий парад. У ньому взяли участь голова КНР Сі Цзіньпін, президент Сербії Александар Вучич, президент Бразилії Лула да Сілва, президент Венесуели Ніколас Мадуро, президент Куби Мігель Діас-Канель, президент Монголії Ухнагійн Хурелсух та президент Екваторіальної Гвінеї Теодоро Обіан Нгема Мбасого та інші політики. Водночас президенти Азербайджану Ільгам Гейдар-огли Алієв та Лаосу Тхонглун Сісуліт в останній момент відмовилися від візиту до Москви.

Раніше президент Володимир Зеленський наголошував: Україна не може гарантувати безпеку представників інших країн під час їхніх поїздок в Москву на парад 9 травня. Тим часом МЗС України наголосило, що участь іноземних військовослужбовців у параді є неприйнятною та буде розцінюватися як наруга над памʼяттю про колективну перемогу над нацизмом.

Як повідомлялося, на святкування 9 травня Російська Федерація витратила щонайменше 1,5 млрд рублів ($18,6 млн). До Москви було стягнуто майже три сотні засобів протиповітряної оборони перед, також запроваджено значні обмеження на мобільний інтернет.

До слова, Китай заявив, що підтримує «всі зусилля щодо миру» на тлі пропозиції російської сторони про прямі переговори Києва та Москви, а також пропозиції України спершу встановити режим припинення вогню.

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Теги: Китай парад Друга світова війна Володимир Зеленський

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