США міркують над санкціями проти Венесуели через результати виборів

Вашингтон сумнівається в підсумках голосування, які визнали Мадуро переможцем

Білий дім вважає, що маніпуляції з президентськими виборами позбавили довіри Ніколаса Мадуро і залишили відкритою можливість нових санкцій проти Венесуели. Про це повідомляє Reuters.

Американські чиновники підкреслили, що Вашингтон сумнівається в підсумках голосування, які оголосили Мадуро переможцем, і зажадали публікації докладного підрахунку голосів. Незалежні екзитполи показували перемогу опозиції. Суперник Мадуро по опозиції, Едмундо Гонсалес, стверджував, що саме він є справжнім переможцем.

Посадовці, які говорили на умовах анонімності, посилили публічні вимоги старших помічників президента Джо Байдена, щоб Мадуро опублікував детальний підрахунок голосів, і заявили, що в іншому разі міжнародна спільнота не захоче визнати оголошений результат.

Офіційні особи не представили жодних нових каральних заходів, але заявили, що Вашингтон оцінюватиме свою санкційну політику щодо Венесуели залежно від того, які дії вживатиме Мадуро надалі.

«Ми зіткнулися з потенційно новим сценарієм. Ми братимемо це до уваги, коли плануватимемо, куди нам рухатися щодо санкцій проти Венесуели», – сказав один із чиновників.

Нагадаємо, Ніколас Мадуро знову став президентом Венесуели. За інформацією голови Національної виборчої ради (CNE) Елвіса Аморосо, який є близьким соратником Мадуро, він отримав 51,20% голосів, його суперник Едмунд Гонсалес – 44,02%.

Венесуельська опозиція заявила про масові фальсифікації під час підрахунку голосів і пообіцяла оскаржити результати виборів.

Водночас Аргентина, Перу та Чилі не визнали перемогу Ніколаса Мадуро на виборах. Президент Аргентини Хав'єр Мілей назвав переможцем венесуельського опозиціонера Едмунда Гонсалеса.

Як повідомлялося, опозиція заявила, що має достатньо доказів шахрайства під час обрання президентом Венесуели Ніколаса Мадуро.

До слова, бізнесмен та мільярдер Ілон Маск висловився після спірних президентських виборів у Венесуелі та нібито переобрання Ніколаса Мадуро главою держави назвав його диктатором.