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Україна має намір провести друге засідання Саміту миру до кінця 2024: аналіз ISW

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Україна має намір провести друге засідання Саміту миру до кінця 2024: аналіз ISW
Володимир Зеленський 4 липня заявив, що на саміті «представники Росії мають бути присутні»
фото: Офіс президента

Україна хоче скликати друге засідання саміту до листопада 2024 року та запросити представників Росії

Україна має намір провести друге засідання Глобального саміту миру до кінця 2024 року та запросити до участі Росію. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква 21 червня заявив, що Україна хоче провести друге засідання саміту до кінця 2024 року. Також президент України Володимир Зеленський 4 липня заявив, що на саміті «представники Росії мають бути присутні».

Bloomberg 11 липня повідомило, що український чиновник заявив, що Україна хоче скликати друге засідання саміту до листопада 2024 року та запросити представників Росії. У Кремлі відверто заявили, що російські представники не приїхали б на першу зустріч Глобального мирного саміту у Швейцарії в червні, навіть якби їх запросили.

Президент Росії Володимир Путін зазначив, що він виступає проти будь-якої угоди, окрім капітуляції України, попри те, що інші офіційні особи Кремля продовжують удавати зацікавленість у змістовних переговорах.

Перша зустріч Глобального мирного саміту, ініційованого Україною, мала на меті створити глобальний консенсус щодо переговорів про війну в Україні.

Нагадаємо, Глобальний Саміт миру пройшов 15-16 червня на швейцарському курорті Бюргеншток. На ньому обговорювалась ядерна безпека, продовольча безпека та гуманітарний вимір – обмін полоненими та повернення викрадених українських дітей.

До того ж Україна прагне провести другий Глобальний саміт миру до президентських виборів у Сполучених Штатах у листопаді 2024 року. Цього разу він, ймовірно, відбудеться за участі Росії.

Читайте також: Глобальний саміт миру: як це було і що далі для України
Теги: саміт війна Володимир Зеленський Україна

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