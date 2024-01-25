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Велика Британія повідомила про завершення підготовки 38 тис. військових ЗСУ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Велика Британія повідомила про завершення підготовки 38 тис. військових ЗСУ
Українські військові проходять навчання у країнах Європи
фото із відкритих джерел

Велика Британія та союзники продовжують навчання військових ЗСУ у рамках навчальної операції Interflex

Велика Британія та союзники підготували понад 38 тис. українських військовослужбовців, зокрема в рамках багатонаціональної навчальної операції Interflex. Про це повідомило британське оборонне відомство в соцмережі Х.

«Збройні сили Британії та міжнародні партнери підготували понад 38 тисяч українців», – йдеться у заяві міноборони.

Зазначається, що понад 34 тисячі людей пройшли програму підготовки піхоти, ще 4 тисячі – спеціальні курси з навчання медиків, саперів та морпіхів.

Раніше в міністерстві заявили, що навчальна операція Interflex, розпочата у червні 2022 року, є «найбільшою програмою військової підготовки свого роду на британській землі з Другої світової війни». Наприкінці листопада 2023 року до неї приєдналася Румунія, а 23 січня про аналогічний намір повідомила Естонія.

Влада Естонії ухвалила рішення про приєднання країни до місії Interflex, яку очолює Велика Британія з навчання військових ЗСУ. Про це заявив главв естонського Міноборони Ханно Певкур.

Певкур пояснив, що у рамках місії Interflex інструктори Сил оборони Естонії займуться підготовкою українських військових на базах у Великій Британії. Естонія також продовжить навчання українських військових на своїй території у рамках навчальної місії Європейського Союзу EUMAM.

До слова, Північноатлантичний альянс розпочав 22 січня, найбільші за останні десятиліття чотиримісячні військові навчання Steadfast Defender 2024 («Непохитний захисник»), які симулюватимуть конфлікт із «практично рівним противником».Останні подібні маневри НАТО відбулися у 1988 році.

У ньому візьмуть участь усі країни НАТО і країна-кандидат на вступ до Альянсу – Швеція. Маневри, які триватимуть до кінця травня, охоплять європейську територію від Норвегії до Румунії. За інформацією агентства dpa, сценарій маневрів Steadfast Defender – напад Росії на територію союзників, який приводить у дію статтю п'яту договору НАТО про колективну оборону.

НАТО розпочинає найбільші з часів Холодної війни навчання, відпрацьовуючи, як американські війська можуть посилити європейських союзників у країнах, що межують з Росією, а також на східному фланзі Альянсу в разі спалаху конфлікту з Росією. Про це повідомив головнокомандувач Альянсу Кріс Каволі, цитує його агентство Reuters.

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Теги: Міноборони Естонія Румунія військові навчання військові напад Велика Британія навчання конфлікт соцмережі

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