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Росіяни, ймовірно, збільшать кількість штурмів на одному з напрямків: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росіяни, ймовірно, збільшать кількість штурмів на одному з напрямків: аналіз ISW
фото: Генштаб ЗСУ

Українські війська продовжують вести позиційні бої на декількох напрямках

Речник однієї з українських бригад заявив, що російські сили, ймовірно, збільшать кількість штурмів на Куп’янському напрямку. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських військ

10 січня російські та українські війська продовжили бойові дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але жодних підтверджених змін на цьому напрямку не відбулося. Позиційні бойові дії тривали на Куп'янському напрямку в районі Синьківки і на Лиманському напрямку на схід від Тернів, поблизу Торського та Серебрянського лісу.

Заступник командира української бригади, яка діяла на Куп’янському напрямку, заявив, що через холодну погоду російські війська використовують менше боєприпасів. Речник іншої української бригади заявив, що російські сили, ймовірно, збільшать кількість штурмів на Куп’янському напрямку протягом наступних кількох днів.

Геолокаційні кадри, опубліковані 10 січня, показують, що російські війська просунулися на південний захід від Бахмута. Позиційні бої тривали поблизу Веселого, Богданівки та Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Речник української бригади, яка діє на Бахмутському напрямку, 10 січня заявив, що морози сприяють зменшенню інтенсивності піхоти в цьому районі.

Російські та українські війська продовжили бойові дії поблизу Авдіївки, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Пов’язаний з Кремлем блогер 9 січня заявив, що російські війська просунулися поблизу Очеретиного (на північний захід від Авдіївки).

Геолокаційні кадри, опубліковані 10 січня, показують, що російські сили просунулися на північний схід від Новомихайлівки. Позиційні бої тривали на захід від Донецька поблизу Мар’їнки та Георгіївки, на південний захід від Донецька поблизу Побєди та Новомихайлівки.

10 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська безуспішно атакували в районі кордону Донецько-Запорізької області поблизу Старомайорського. Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що російські війська за останні місяці 2023 року в Запорізькій і Донецькій областях побудували десятки кілометрів нових окопів і оборонних споруд.

Російські та українські війська продовжували позиційні бойові дії на заході Запорізької області, але 10 січня жодних підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було. Позиційні бойові дії тривали поблизу Роботиного, Вербового та Новопрокопівки.

Російські війська нещодавно підтвердили наступ на лівому березі Херсонської області. Геолокаційні кадри, опубліковані 9 січня, показують, що російські війська просунулися на південний захід від Кринок.

Теги: ЗСУ війна військові фронт наступ

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