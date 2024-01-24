Британія знайшла вихід із ситуації щодо надання ракет Taurus Україні – ЗМІ

Німеччина передає свої Taurus до Британії, а вона натомість передає Україні додаткові далекобійні ракети Storm Shadow

Питання отримання Україною ракет Taurus із дальністю до 500 км активно порушується з літа минулого року

Велика Британія запропонувала Німеччині вихід із ситуації, пов’язаної з небажанням Берліна передавати Україні свої далекобійні крилаті ракети Taurus. Про це стало відомо газеті Handelsblatt.

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За інформацією видання, яке посилається на «дипломатів і урядовців», план полягає в тому, що Німеччина передає свої Taurus до Британії, а вона натомість передає Україні додаткові далекобійні ракети Storm Shadow.

Стверджується, що цю пропозицію Лондон передав Берліну кілька тижнів тому, але про подальші рішення в цьому напрямку не повідомлялось.

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Канцелярія Німеччини коментувати повідомлення відмовилась.

Питання отримання ракет Taurus із дальністю до 500 км активно порушується з літа минулого року. ЗМІ повідомляли, що Берлін не бажає йти на такий крок, побоюючись ескалації через удари своїми ракетами по території РФ та інфраструктурі Кримського мосту.

Нагадаємо, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв вважає, що на розгляд німецького Бундестагу буде внесений ще один законопроєкт про передачу Україні крилатих ракет Taurus.

До відома, 17 січня у Бундестазі відбулося голосування щодо надання Україні далекобійних ракет Taurus. Чимало німецьких політиків, зокрема з опозиційної партії наполягали на тому, щоб надати ракети Україні. Однак, після довготривалих дискусій, німецькі депутати провалили поіменне голосування. Зокрема, «За» проголосували 178 обранців, «проти» – 485, троє утрималися.

Раніше німецька компанія Taurus Systems GmbH спростувала заяву експерта Соціал-демократичної партії Німеччини з питань оборони Йоганнеса Арльта про те, що оборонна промисловість Німеччини не зможе швидко поповнити запаси ракет у разі постачання їх Україні.