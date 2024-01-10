Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Футболіст «Шахтаря» судиться за майно доньки скандального бізнесмена Гринкевича

Катерина Іванова
glavcom.ua
Футболіст «Шахтаря» судиться за майно доньки скандального бізнесмена Гринкевича
Донька Гринкевича Ольга з чоловіком футболістом Мар’яном Шведом та їхньою донькою
фото з відкритих джерел

Ольга Гринкевич протягом 7 років була у шлюбі з футболістом «Шахтаря» Мар'яном Шведом

У 2016 році Гринкевич-молодша вийшла заміж за півзахисника футбольного клубу «Шахтар» Мар’яна Шведа, а у 2019 році в пари народилася дівчинка. Проте у червні 2022 року Ольга Швед ініціювала розірвання шлюбу з футболістом, як пояснила, сімейні стосунки вже неможливо покращити. Про це йдеться у матеріалі «Главком» про династію Гринкевичів.

Вже через рік, у травні 2023 року Мар'ян Швед вирішив відсудити частину майна Ольги. Зокрема, екс-зять Гринкевичів хоче розділити дві квартири у Києві та земельну ділянку у селі Литвинівка Обухівського району. У суді Мар'ян Швед говорив, що Ольга отримала від нього гроші, за які купила квартиру, а після розірвання шлюбу оформила право власності на себе.

Крім цього, футболіст претендує на 50% статутного фонду капіталу компанії «ВТ Девелопмент», яка постачала їжу для Міноборони, та до якої входить: нежитлове приміщення загальною площею 1758,3 кв.м, будівля загальною площею 3119,6 кв.м і земельна ділянка 0,15 га. 

Поки кінцевого рішення нема, Ольга Швед провернула цікавий фінт. Як тільки-но ексчоловік виставив претензії на її фірму «ВТ Девелопмент», яка спеціалізується на торгівлі продуктами харчування та напоями, компанію було переписано на тещу-професорку Світлану Гринкевич. А та, не довго думаючи, знайшла львів’янина Максима Станкевича, який тепер і став кінцевим бенефіціаром «ВТ Девелопмент». До речі, цей добродій у 2016 році був директором львівської «Вест Білдінг Груп», за якою тоді стояла… все та ж Світлана Гринкевич.

Нагадаємо, Гринкевичі – династія, про яку говорить вся Україна.

Стало відомо, що з благодійним фондом скандального Гринкевича співпрацювали десятки артистів: перелік.

Читайте також: Куди подівся Резніков? Ексміністр оборони зʼявився на публіці з Суркісом та Стефанчуком
Теги: скандал навколофутбол майно арешт гроші Міноборони

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін може воювати нескінченно. Бо має безліч ресурсів
Росія може напасти на країни НАТО. Про що думає Захід?
18 грудня, 2023, 19:15
Депутат Сейму схопив у руки вогнегасник і загасив ханукальний вогонь
Депутат польського Сейму загасив вогнегасником ханукальні свічки (відео)
12 грудня, 2023, 19:37
Торік Німеччина оцінила загальну суму заморожених активів у трохи менш ніж п'ять млрд євро
Німеччина хоче конфіскувати €720 млн заморожених активів РФ
20 грудня, 2023, 20:38
Державний секретар США Ентоні Блінкен знову закликав Конгрес затвердити додаткову підтримку для України
Блінкен повідомив, скільки протримається Україна без допомоги США
21 грудня, 2023, 07:55
Компенсація діятиме, доки триватиме ремонт між станціями «Деміївська» та «Либідська»
Компенсація за закриті станції метро: столична влада повідомила деталі
15 грудня, 2023, 20:15
Діти вже зі своїми рідними
Україна повернула додому ще трьох дітей, яких утримували в Росії
16 грудня, 2023, 16:49

Суспільство

Футболіст «Шахтаря» судиться за майно доньки скандального бізнесмена Гринкевича
Футболіст «Шахтаря» судиться за майно доньки скандального бізнесмена Гринкевича
Захист від обстрілів та уламків вдома: винахідник створив «Капсулу життя»
Захист від обстрілів та уламків вдома: винахідник створив «Капсулу життя»
Севастопольця оштрафували за коментар «ВКонтакте» про крейсер «Москва»
Севастопольця оштрафували за коментар «ВКонтакте» про крейсер «Москва»
Центр протидії дезінформації розвінчав фейк про закриття виїздів з Києва
Центр протидії дезінформації розвінчав фейк про закриття виїздів з Києва
«Мене будуть вважати божевільним». Військовий та екснардеп розповів, як виграти війну
«Мене будуть вважати божевільним». Військовий та екснардеп розповів, як виграти війну
Окупанти скинули авіабомби на будинок. Згадаймо трирічного Михайла Панкіна з Маріуполя
Окупанти скинули авіабомби на будинок. Згадаймо трирічного Михайла Панкіна з Маріуполя

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
163K
Лідер Північної Кореї назвав головного ворога країни
27K
Cкільки біженців планують повернутися на батьківщину: офіційні цифри від ООН
23K
10 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20K
Питання щодо мобілізації, про які не говорять
16K
Куди подівся Резніков? Ексміністр оборони зʼявився на публіці з Суркісом та Стефанчуком
15K
У Києві знайдено мертвими ексзаступницю генпрокурора Колінько разом з донькою – ЗМІ

Новини

Усе речове забезпечення ЗСУ йтиме через Prozorro – гендиректор Оператора тилу Жумаділов
Сьогодні, 20:21
Німців вчать ще більше економити: на чому Берлін заощадить державний бюджет
Сьогодні, 11:38
Авіація ЗСУ вдарила по дев’ятьох базах окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:14
Заворушення в Еквадорі, росіяни завдали ударів по Харкову: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 10 січня
Сьогодні, 04:40
10 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:24

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч для Захисників та Захисниць
9 сiчня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua