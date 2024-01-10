Футболіст «Шахтаря» судиться за майно доньки скандального бізнесмена Гринкевича

Ольга Гринкевич протягом 7 років була у шлюбі з футболістом «Шахтаря» Мар'яном Шведом

У 2016 році Гринкевич-молодша вийшла заміж за півзахисника футбольного клубу «Шахтар» Мар’яна Шведа, а у 2019 році в пари народилася дівчинка. Проте у червні 2022 року Ольга Швед ініціювала розірвання шлюбу з футболістом, як пояснила, сімейні стосунки вже неможливо покращити. Про це йдеться у матеріалі «Главком» про династію Гринкевичів.

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Вже через рік, у травні 2023 року Мар'ян Швед вирішив відсудити частину майна Ольги. Зокрема, екс-зять Гринкевичів хоче розділити дві квартири у Києві та земельну ділянку у селі Литвинівка Обухівського району. У суді Мар'ян Швед говорив, що Ольга отримала від нього гроші, за які купила квартиру, а після розірвання шлюбу оформила право власності на себе.

Крім цього, футболіст претендує на 50% статутного фонду капіталу компанії «ВТ Девелопмент», яка постачала їжу для Міноборони, та до якої входить: нежитлове приміщення загальною площею 1758,3 кв.м, будівля загальною площею 3119,6 кв.м і земельна ділянка 0,15 га.

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Поки кінцевого рішення нема, Ольга Швед провернула цікавий фінт. Як тільки-но ексчоловік виставив претензії на її фірму «ВТ Девелопмент», яка спеціалізується на торгівлі продуктами харчування та напоями, компанію було переписано на тещу-професорку Світлану Гринкевич. А та, не довго думаючи, знайшла львів’янина Максима Станкевича, який тепер і став кінцевим бенефіціаром «ВТ Девелопмент». До речі, цей добродій у 2016 році був директором львівської «Вест Білдінг Груп», за якою тоді стояла… все та ж Світлана Гринкевич.

Нагадаємо, Гринкевичі – династія, про яку говорить вся Україна.

Стало відомо, що з благодійним фондом скандального Гринкевича співпрацювали десятки артистів: перелік.