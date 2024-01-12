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Зеленський та Сунак уклали безпекову угоду, Київ попрощався з Білоножком. Головне за 12 січня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський та Сунак уклали безпекову угоду, Київ попрощався з Білоножком. Головне за 12 січня
фото: Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з Ріші Сунаком у Києві назвав угоду безпрецедентною та історичною

Зеленський та Сунак підписали угоду у сфері безпеки, Київ попрощався із Віталієм Білоножком, спецпредставниця США з відновлення України прибула до Києва. «Главком» склав добірку новин 12 січня, щоб ви були в курсі головних подій:

Зеленський та Сунак підписали угоду у сфері безпеки

Україна та Британія уклали безпекову угоду. Президент Володимир Зеленський на зустрічі з Ріші Сунаком у Києві назвав її безпрецедентною та історичною.

Відповідно до угоди Велика Британія надаватиме Україні «постійну та всебічну підтримку» протягом наступного десятиліття. Зокрема, Лондон обмінюватиметься з Україною розвідданими, допомагатиме з кібербезпекою, військовою підготовкою та посилить оборонно-промислову співпрацю.

Зазначимо, цей договір став першим у сфері безпекових угод на виконання домовленостей, узгоджених під час Вільнюського саміту НАТО між Україною, членами «Групи семи» та державами, що до них приєдналися. Безпекові зобов’язання Великої Британії за цим документом діятимуть до вступу України в НАТО.

На Харківщині син гауляйтера отримав 10 років ув'язнення

У Харківській області суд визнав громадянина, який організував розміщення на території Шевченківської громади білбордів з агітацією за російських окупантів, винним у колабораційній діяльності. Йому назначили покарання у вигляді 10 років ув'язнення.

Зазначається, що зрадник, який співпрацював з російськими загарбниками у період окупації Харківщини, отримав такий реальний термін завдяки доказовій базі спецслужби.

Хусити взяли в полон групу українських моряків

У полоні в хуситів перебуває четверо українських моряків. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

«Четверо наших моряків перебувають у полоні в хуситів», – йдеться в заяві.

За словами президента, Україна зараз працює над їхнім поверненням.

Київ попрощався із Віталієм Білоножком

9 січня на 71 році життя помер Народний артист України, засновник і організатор Міжнародного фестивалю родинної творчості «Мелодія двох сердець» та суперзірка української естради Віталій Білоножко.

Прощання із Віталієм Білоножком пройшло в Національній філармонії України (Володимирський узвіз, 2). У залі лунали пісні виконавця та транслювали відео з його концертів. Дружина артиста Світлана Білоножко приймала співчуття від багатьох людей, які прийшли вшанувати легенду естради.

Спецпредставниця США з відновлення України прибула до Києва

Спеціальний представник Сполучених Штатів Америки з питань економічного відновлення Пенні Пріцкер прибула до Києва. Сьогодні Пріцкер провела зустрічі, присвячені прискоренню інвестицій американського бізнесу в Україну для її відновлення.

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Теги: Володимир Зеленський Велика Британія війна суд Київ

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