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Міноборони провело позапланову перевірку продуктових складів військових частин

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Міноборони провело позапланову перевірку продуктових складів військових частин
Заступник Міністра оборони полковник Віталій Половенко позапланово перевірив продуктові склади деяких військових частин
фото: пресслужба Міноборони

Наразі в Міноборони працюють робочі групи, які перевіряють якість та вчасне постачання продуктів

Заступник міністра оборони Віталій Половенко провів позапланову перевірку військових частин на Сході країни. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Заступник міністра оборони Віталій Половенко разом з членом Антикорупційної ради Геннадієм Кривошеєю позапланово перевірили склади деяких військових частин на Сході країни. 

Як зазначається, причиною цьому стали скарги військових на якість харчування. В ході перевірки виявилося, що продукти поставили невчасно, а їхня якість не відповідає нормам. 

«Ми реагуємо на скарги військових, тому приїхали з незапланованим «візитом» в частини. Усе фіксуємо. Виявилося, через невчасне постачання компанією-переможцем харчів у певних областях запаси продуктів недостатні», – зазначив Половенко. 

Наразі в Міноборони працюють робочі групи, які перевіряють якість та вчасне постачання продуктів.  «Це питання на жорсткому контролі. Компанія перемогла у 10-ти лотах на харчування, але тепер фізично не може впоратися з постачанням», – додав заступник Міністра оборони. 

Відповідно до умов договору Міністерство оборони може у такому випадку замінити постачальника.

Раніше повідомлялося, що Міністерстві оборони України працює над новими підходами до формування медичних потреб і розраховують на ухвалення Верховною Радою необхідного для цього законодавства. 

Теги: Міноборони

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