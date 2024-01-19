Міноборони провело позапланову перевірку продуктових складів військових частин

Наразі в Міноборони працюють робочі групи, які перевіряють якість та вчасне постачання продуктів

Заступник міністра оборони Віталій Половенко провів позапланову перевірку військових частин на Сході країни. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

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Заступник міністра оборони Віталій Половенко разом з членом Антикорупційної ради Геннадієм Кривошеєю позапланово перевірили склади деяких військових частин на Сході країни.

Як зазначається, причиною цьому стали скарги військових на якість харчування. В ході перевірки виявилося, що продукти поставили невчасно, а їхня якість не відповідає нормам.

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«Ми реагуємо на скарги військових, тому приїхали з незапланованим «візитом» в частини. Усе фіксуємо. Виявилося, через невчасне постачання компанією-переможцем харчів у певних областях запаси продуктів недостатні», – зазначив Половенко.

Наразі в Міноборони працюють робочі групи, які перевіряють якість та вчасне постачання продуктів. «Це питання на жорсткому контролі. Компанія перемогла у 10-ти лотах на харчування, але тепер фізично не може впоратися з постачанням», – додав заступник Міністра оборони.

Відповідно до умов договору Міністерство оборони може у такому випадку замінити постачальника.

Раніше повідомлялося, що Міністерстві оборони України працює над новими підходами до формування медичних потреб і розраховують на ухвалення Верховною Радою необхідного для цього законодавства.