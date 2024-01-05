У одній з країн ЄС суттєво зменшились пожертви для українців

Громадяни Естонії стали менше уваги приділяти допомозі українцям

Сума пожертв, отриманих основними українськими гуманітарними організаціями в Естонії, наприкінці 2023 року була в п’ять разів меншою, ніж на початку року. Окремі особи, компанії та організації в Естонії минулого року пожертвували українським гуманітарним організаціям понад 3 мільйони євро. Про це пише ERR.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Пожертви на користь найбільших українських гуманітарних організацій були особливо високими в перші кілька місяців 2023 року. За перші три місяці шість найбільших організацій Естонії отримали майже 1, 8 млн євро пожертв. За останні три місяці ця цифра була майже в п’ять разів меншою – 320 тис. євро.

Волонтерська асоціація порятунку (Päästeliit) зібрала найбільше пожертв за рік, на загальну суму 1, 2 млн євро. Проте більша частина цієї суми, майже 1 ,1 млн євро, – це ціна робота-сапера MV-4, переданого Україні. Не враховуючи цього одного великого пожертвування, Асоціація рятувальників зібрала 101 тис. євро.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ще однією організацією, що зібрала понад 1 мільйон євро стала «Слава Україні». До скандалу, пов’язаного з її попереднім генеральним директором, це була найбільша організація, яка збирала кошти на допомогу Україні. В березні вона зібрала 342, 3 тис. євро пожертв, у квітні – 52,5 тис. євро, в травні – 18, 4 тис. євро. За останні три місяці року організація збирала в середньому 5 760 євро на місяць.

Якщо на початку 2023 року найбільше пожертвувань отримала «Слава Україні», то восени Mondo зібрав найбільше коштів для України, зібравши майже €100 тис. Ці цифри не включають пожертвування, зроблені в грудні.

Менеджер із комунікацій Mondo Келлі Ік зазначила, що організація відновила одинадцять будинків у Київській, Миколаївській та Херсонській областях у 2023 році та відремонтувала притулок у Хмельницькій області, забезпечивши безпечне місце для 35 ВПО (внутрішньо переміщених осіб). Крім того, близько 400 сімей області також отримали гігієнічні набори у Херсоні.

Генеральний директор NGO Support Ukraine Антс Ерм сказав, що його організація зібрала понад 120 тис. євро у 2023 році, а з початку минулого року загалом здійснила 33 місії допомоги Україні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Минулого року здійснивши 18 місій допомоги, ми доставили в Україну понад 30 тонн тактичної, медичної, гуманітарної та продовольчої допомоги. Це понад 40 одиниць техніки, мінометів, безпілотників, обладнання для нічного спостереження, а також вісім вагонів шин тощо. дві тонни гуманітарної допомоги для передачі Харківському Естонському Товариству у звільнених регіонах Сходу України (Харківській, Сумській, Донецькій та Луганській областях)», – сказав Ерм.

До слова, з літа цього року кількість українських біженців, які прибувають до Естонії, неухильно знижується. На початку листопада цього року Український інформаційний центр у Тарту припинив свою діяльність. Подібний центр у Нарві відзначає помітне падіння відвідуваності – у певні дні туди навіть ніхто не заходить. Кількість людей з тимчасовим захистом в Естонії теж стає меншим.

Станом на кінець листопада громадян України, які мають міжнародний захист, в Естонії налічувалося трохи більше 5,5 тис. Посвідку на проживання на підставі тимчасового захисту мають близько 35,5 тис. осіб. На початку року ця кількість перевищувала 38 тис. З початку року відмовилися від тимчасового захисту понад 6 тис. осіб. Понад 29 тис. подали клопотання про продовження.