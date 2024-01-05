Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У одній з країн ЄС суттєво зменшились пожертви для українців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У одній з країн ЄС суттєво зменшились пожертви для українців
Естонія почала збирати менше коштів для України
фото із відкритих джерел

Громадяни Естонії стали менше уваги приділяти допомозі українцям 

Сума пожертв, отриманих основними українськими гуманітарними організаціями в Естонії, наприкінці 2023 року була в п’ять разів меншою, ніж на початку року. Окремі особи, компанії та організації в Естонії минулого року пожертвували українським гуманітарним організаціям понад 3 мільйони євро. Про це пише ERR.

Пожертви на користь найбільших українських гуманітарних організацій були особливо високими в перші кілька місяців 2023 року. За перші три місяці шість найбільших організацій Естонії отримали майже 1, 8 млн євро пожертв. За останні три місяці ця цифра була майже в п’ять разів меншою – 320 тис. євро.

Волонтерська асоціація порятунку (Päästeliit) зібрала найбільше пожертв за рік, на загальну суму 1, 2 млн євро. Проте більша частина цієї суми, майже 1 ,1 млн євро, – це ціна робота-сапера MV-4, переданого Україні. Не враховуючи цього одного великого пожертвування, Асоціація рятувальників зібрала 101 тис. євро.

Ще однією організацією, що зібрала понад 1 мільйон євро стала «Слава Україні». До скандалу, пов’язаного з її попереднім генеральним директором, це була найбільша організація, яка збирала кошти на допомогу Україні. В березні вона зібрала 342, 3 тис. євро пожертв, у квітні – 52,5 тис. євро, в травні – 18, 4 тис. євро. За останні три місяці року організація збирала в середньому 5 760 євро на місяць.

Якщо на початку 2023 року найбільше пожертвувань отримала «Слава Україні», то восени Mondo зібрав найбільше коштів для України, зібравши майже €100 тис. Ці цифри не включають пожертвування, зроблені в грудні.

У одній з країн ЄС суттєво зменшились пожертви для українців фото 1

Менеджер із комунікацій Mondo Келлі Ік зазначила, що організація відновила одинадцять будинків у Київській, Миколаївській та Херсонській областях у 2023 році та відремонтувала притулок у Хмельницькій області, забезпечивши безпечне місце для 35 ВПО (внутрішньо переміщених осіб). Крім того, близько 400 сімей області також отримали гігієнічні набори у Херсоні.

Генеральний директор NGO Support Ukraine Антс Ерм сказав, що його організація зібрала понад 120 тис. євро у 2023 році, а з початку минулого року загалом здійснила 33 місії допомоги Україні.

«Минулого року здійснивши 18 місій допомоги, ми доставили в Україну понад 30 тонн тактичної, медичної, гуманітарної та продовольчої допомоги. Це понад 40 одиниць техніки, мінометів, безпілотників, обладнання для нічного спостереження, а також вісім вагонів шин тощо. дві тонни гуманітарної допомоги для передачі Харківському Естонському Товариству у звільнених регіонах Сходу України (Харківській, Сумській, Донецькій та Луганській областях)», – сказав Ерм.

До слова, з літа цього року кількість українських біженців, які прибувають до Естонії, неухильно знижується. На початку листопада цього року Український інформаційний центр у Тарту припинив свою діяльність. Подібний центр у Нарві відзначає помітне падіння відвідуваності – у певні дні туди навіть ніхто не заходить. Кількість людей з тимчасовим захистом в Естонії теж стає меншим.

Станом на кінець листопада громадян України, які мають міжнародний захист, в Естонії налічувалося трохи більше 5,5 тис. Посвідку на проживання на підставі тимчасового захисту мають близько 35,5 тис. осіб. На початку року ця кількість перевищувала 38 тис. З початку року відмовилися від тимчасового захисту понад 6 тис. осіб. Понад 29 тис. подали клопотання про продовження.

Читайте також: Естонія змінює підходи щодо допомоги біженцям з України

 

Теги: Естонія Миколаїв робота притулок волонтер благодійність пожертвование біженці українці гроші

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Цивілізований світ 2014 року сподівався, що росія вгамує свій апетит, обмежившись Кримом та окупованими територіями Донецької й Луганської областей
На Заході розмірковують, що стане з Україною. А що стане із Заходом?
20 грудня, 2023, 21:15
Компанія пропонує прибрати пароль з WiFi-точки, щоб кожен міг користуватись інтернетом
«Тримай WiFi». Vodafone закликає українців долучитися до ініціативи
13 грудня, 2023, 11:25
Критики рішення Єврокомісії зазначають, що розблокування коштів може бути поспішним, пов'язуючи його з одним з методів впливу на прем'єра Орбана
Єврокомісія розморожує 10 млрд євро для Угорщини – The Guardian
13 грудня, 2023, 19:49
Іво Бобул не вважає себе заможною людиною
Іво Бобул назвав розмір своєї пенсії
13 грудня, 2023, 22:00
Українські ТЕС і ТЕЦ не можуть накопичувати вугілля на складах
Через борги на балансуючому ринку електроенергії українські ТЕС і ТЕЦ не можуть накопичувати вугілля на складах, – Немчинов
11 грудня, 2023, 18:25
У ЄС немає єдиної позиції щодо заморожених активів Росії
Гроші від заморожених активів РФ віддати Україні? Politico пояснило, хто виступив проти
6 грудня, 2023, 09:59
Кількість українських біженців, які перебувають під тимчасовим захистом у Польщі, зросла вперше з березня 2023 року
Зростає потік українських біженців до однієї із європейських країн
13 грудня, 2023, 15:03
Демобілізуватися з війська зможуть ті, хто прослужив під час дії воєнного стану 36 місяців
Демобілізація в Україні: Безугла назвала можливі терміни
16 грудня, 2023, 16:36
Діти вже зі своїми рідними
Україна повернула додому ще трьох дітей, яких утримували в Росії
16 грудня, 2023, 16:49

Соціум

У одній з країн ЄС суттєво зменшились пожертви для українців
У одній з країн ЄС суттєво зменшились пожертви для українців
Втеча українських чоловіків до Польщі: оприлюднено нову статистику
Втеча українських чоловіків до Польщі: оприлюднено нову статистику
Південна Корея оголосила про евакуацію жителів острова
Південна Корея оголосила про евакуацію жителів острова
У метро Нью-Йорка зіткнулися два потяги: десятки поранених, сотні евакуйовано
У метро Нью-Йорка зіткнулися два потяги: десятки поранених, сотні евакуйовано
«Бавовна» в Білгороді: з’явилися фото з місця прильоту
«Бавовна» в Білгороді: з’явилися фото з місця прильоту
ISW пояснив, чому Росія прагне закуповувати балістичні ракети за кордоном
ISW пояснив, чому Росія прагне закуповувати балістичні ракети за кордоном

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
124K
Потопимо за 15 хвилин. Дипломат розказав, як японські військові оцінюють тихоокеанський флот Росії
96K
Європейська країна не змогла впоратися із великою кількістю біженців з України
27K
У супермаркетах України різко злетіли ціни на популярний продукт
24K
Стало відомо, чому Україна досі не використовує танки Abrams
9867
ЗСУ знищили командний пункт окупантів, Путін готується захищати Москву. Головне за 4 січня
9842
У США з'явився новий кандидат у президенти: що про нього відомо

Новини

Генштаб назвав напрямок, де минулої доби були найзапекліші бої
Сьогодні, 07:00
Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 5 січня
Сьогодні, 06:10
5 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Перший випадок віртуального зґвалтування: поліція почала розслідування
Вчора, 11:48
Окупанти зосередили штурмові дії на двох напрямках: свіжі дані Генштабу
Вчора, 07:09
Мокрий сніг та мороз: прогноз погоди на 4 січня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua