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Співпраця РФ та США розшириться. Кремль зробив заяву про переговори Путіна та Віткоффа

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Співпраця РФ та США розшириться. Кремль зробив заяву про переговори Путіна та Віткоффа
Віткофф провів зустріч з Путіним 21 жовтня у РФ
фото: ТАСС

Ушаков: Детально обговорено масштабні спільні економічні проєкти, які відкривають великі перспективи співпраці двох країн

Під час зустрічі російський диктатор Володимир Путін і спецпредставник Трампа Стів Віткофф дійшли згоди, що співпраця між РФ і США буде розширюватися. Про це заявив спеціальний представник диктатора Кирило Дмитрієв, передає «Главком».

Помічник Путіна Юрій Ушаков додав, що диктатор та спеціальний посланник президента США під час зустрічі в середу детально обговорили масштабні спільні економічні проєкти, деякі з яких незабаром почнуть реалізовуватися.

«Детально обговорено й інші масштабні спільні економічні проєкти, які відкривають великі перспективи співпраці двох країн. Деякі з них дійсно наближаються до початку реалізації», – сказав Ушаков.

Зауважимо, що заява пролунала після переговорів Володимира Путіна зі спецпосланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом, які відбулися 21 жовтня в Санкт-Петербурзі.

До слова, російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі зі спеціальним посланцем американського лідера Стівом Віткоффом заявив, що Росія могла б постачати до США мінеральні добрива.

Як повідомлялося, спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф під час переговорів у Санкт-Петербурзі назвав російського диктатора Володимира Путіна гуманістом. Американський посадовець також висловив йому повагу та подякував за звільнення громадянина США.

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Теги: росія США переговори путін Стів Віткофф

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