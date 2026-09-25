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Україна та Угорщина владнали суперечку навколо «Карпатської вісімки»

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Україна та Угорщина владнали суперечку навколо «Карпатської вісімки»
Угорщина допустила вступ до «Карпатської вісімки»
фото: Reuters

Будапешт уже не відкидає можливості долучитися до нового формату, однак іншу пропозицію Києва угорська сторона не підтримала

Україна та Угорщина владнали суперечку, яка виникла через відмову Будапешта долучитися до нового міжнародного формату «Карпатська вісімка» (C8). Угорська сторона вже допускає можливість приєднання до об'єднання у майбутньому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву очільниці угорської дипломатії Аніти Орбан.

За словами Орбан, під час тижня Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку вона неодноразово зустрічалася з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. Сторони провели кілька раундів переговорів за лаштунками та владнали непорозуміння ще тоді, коли громадськість лише дізнавалася про суперечку із соцмереж.

«Ми з радістю беремо участь у будь-якій регіональній та двосторонній співпраці, яка відповідає інтересам Угорщини», – заявила Орбан.

За її словами, у майбутньому Будапешт може долучитися до «Карпатської вісімки». Водночас цьому мають передувати діалог між сторонами та відповідна підготовка.

Попри владнання суперечки навколо C8, Угорщина залишилася проти іншої української пропозиції. Йдеться про створення спільних стратегічних потужностей для зберігання палива та нафтопродуктів для України. Орбан заявила, що за нинішнього уряду в Будапешті такий проєкт реалізований не буде.

Окремо очільниця угорської дипломатії розповіла про переговори щодо прав угорської громади на Закарпатті. За її словами, вона щодня контактує з українським віцепрем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволодом Ченцовим.

Сторони працюють над законопроєктом, який має містити механізми врегулювання питань щодо прав угорської меншини. Київ і Будапешт погодили відповідний документ під час консультацій у червні. Орбан очікує позитивних змін у цьому питанні вже у жовтні, коли законопроєкт мають внести до Верховної Ради.

Нагадаємо, 18 вересня президент України Володимир Зеленський представив новий міжнародний формат – «Карпатську вісімку». Ініціатива має об'єднати Європейський Союз із сімома державами регіону: Румунією, Сербією, Польщею, Словаччиною, Чехією, Австрією та Угорщиною.

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Теги: Україна Угорщина саміт Карпати (гори)

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