Венс захистив Віткоффа, який назвав Путіна гуманістом

Венс: Мене набагато менше хвилює те, що сказав Стів, ніж той факт, що він повертає американського заручника додому

Віцепрезидент назвав Віткоффа дипломатом і зазначив, що той перебував у Росії, аби виконати поставлене завдання

Віцепрезидент США Джей Ді Венс захистив спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа, який назвав російського диктатора Володимира Путіна гуманістом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

Попри критику з боку деяких республіканців за те, що посланець Трампа назвав Путіна гуманістом, Венс сказав: «Я погоджуюся зі Стівом Віткоффом, який сказав щось приємне людині, яка щойно звільнила американського заручника».

Віткофф подякував Путіну за звільнення американця, який перебував у в’язниці понад чотири роки.

Також віцепрезидент назвав Віткоффа дипломатом і зазначив, що той перебував у Росії, аби виконати поставлене завдання. «Мене набагато менше хвилює те, що сказав Стів, ніж той факт, що він повертає американського заручника додому, до його родини. Ми всі маємо радіти цьому, а не нарікати на те, що сказав Стів Віткофф, аби досягти цієї мети», – сказав він.

Нагадаємо, 21 жовтня, відбулися переговори Володимира Путіна зі спецпосланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом в Санкт-Петербурзі.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі зі спецпредставником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом оголосив про звільнення американського громадянина Стівена Габбарда. Чоловіка, який раніше проживав в українському Ізюмі, російські військові захопили після початку повномасштабного вторгнення.

У відповідь Стів Віткофф назвав російського диктатора гуманістом. Американський посадовець висловив йому повагу та подякував за звільнення громадянина США.