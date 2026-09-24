Карта бойових дій в Україні станом на 24 вересня 2026 року
На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 30 атак
За минулу добу на фронті зафіксовано 277 бойових зіткнень. Найбільше серед зазначених напрямків російські війська атакували на Костянтинівському, де українські захисники зупинили 30 штурмів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Новини війни
Минулої доби російські війська завдали 83 авіаційних ударів, під час яких скинули 287 керованих авіабомб. Крім того, окупанти застосували 7467 дронів-камікадзе та здійснили 2469 обстрілів позицій Сил оборони й населених пунктів, зокрема 93 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.
Ворожих обстрілів, зокрема, зазнали Безсалівка, Кореньок, Уланове, Рогізне, Товстодубове, Потапівка, Сопич, Кучерівка, Фотовиж, Волфине, Малушине, Руденка, Хрінівка, Яструбщина, Нескучне, Бачівськ та Нова Слобода Сумської області, а також Михальчина-Слобода та Красний Хутір Чернігівської області. Російські війська також завдали авіаційного удару по Товстодубовому.
Останні новини з фронту
За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили район зосередження живої сили противника та артилерійську систему окупантів.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках
Минулої доби зафіксовано вісім штурмових дій противника. Російські війська завдали одного авіаційного удару із застосуванням трьох керованих авіабомб та здійснили 58 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, шість із них – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку
Українські підрозділи відбили 11 атак противника. Загарбники намагалися просунутися у напрямках Тернової, Стариці, Вовчанська, Караїчного, Малої Вовчої, Озерного та Обухівки.
На Куп’янському напрямку
Ворог тричі намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії у напрямках Курилівки, Новоосинового та Ківшарівки.
На Лиманському напрямку
Окупанти 15 разів намагалися прорвати українську оборону, атакуючи у напрямках Новоселівки, Дробишевого, Лимана, Масляківки, Діброви та Шийківки.
На Слов’янському напрямку
Противник здійснив шість штурмових дій у районах Ямполя, Стародубівки та Миколаївки.
На Краматорському напрямку
Російські війська атакували у напрямку Юрківки.
На Костянтинівському напрямку
Російські війська здійснили 30 атак. Загарбники вели штурмові дії в районі Костянтинівки, а також у напрямках Іванопілля, Новоселівки, Миколайпілля, Степанівки, Новопавлівки, Райського, Торецького, Вільного та Степів.
На Покровському напрямку
Російські війська здійснили 23 атаки. Окупанти намагалися просунутися у напрямках Світлого, Нового Донбасу, Білицького, Новогришиного, Гулівого, Сергіївки, Молодецького, Муравки та Новопавлівки.
На Олександрівському напрямку
Минулої доби російські війська штурмових дій не проводили.
На Гуляйпільському напрямку
Окупанти десять разів атакували позиції українських захисників. Ворог намагався просунутися у напрямках Різдвянки та Копанів.
На Оріхівському напрямку
Російські війська сім разів намагалися покращити свої позиції у напрямках Зарічного, Новоандріївки, Павлівки та Приморського.
На Придніпровському напрямку
Окупанти атакували у напрямках Марганця та Дніпровського.
Нагадаємо, триває 1674-й день повномасштабної війни в Україні.
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