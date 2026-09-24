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Карта бойових дій в Україні станом на 24 вересня 2026 року

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Карта бойових дій в Україні станом на 24 вересня 2026 року
Триває 1674-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 30 атак

За минулу добу на фронті зафіксовано 277 бойових зіткнень. Найбільше серед зазначених напрямків російські війська атакували на Костянтинівському, де українські захисники зупинили 30 штурмів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

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Новини війни

Минулої доби російські війська завдали 83 авіаційних ударів, під час яких скинули 287 керованих авіабомб. Крім того, окупанти застосували 7467 дронів-камікадзе та здійснили 2469 обстрілів позицій Сил оборони й населених пунктів, зокрема 93 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Ворожих обстрілів, зокрема, зазнали Безсалівка, Кореньок, Уланове, Рогізне, Товстодубове, Потапівка, Сопич, Кучерівка, Фотовиж, Волфине, Малушине, Руденка, Хрінівка, Яструбщина, Нескучне, Бачівськ та Нова Слобода Сумської області, а також Михальчина-Слобода та Красний Хутір Чернігівської області. Російські війська також завдали авіаційного удару по Товстодубовому.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили район зосередження живої сили противника та артилерійську систему окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 24 вересня 2026 року фото 1
скриншот із Deep State

Минулої доби зафіксовано вісім штурмових дій противника. Російські війська завдали одного авіаційного удару із застосуванням трьох керованих авіабомб та здійснили 58 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, шість із них – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 вересня 2026 року фото 2
скриншот із Deep State

Українські підрозділи відбили 11 атак противника. Загарбники намагалися просунутися у напрямках Тернової, Стариці, Вовчанська, Караїчного, Малої Вовчої, Озерного та Обухівки.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 вересня 2026 року фото 3
скриншот із Deep State

Ворог тричі намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії у напрямках Курилівки, Новоосинового та Ківшарівки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 вересня 2026 року фото 4
скриншот із Deep State

Окупанти 15 разів намагалися прорвати українську оборону, атакуючи у напрямках Новоселівки, Дробишевого, Лимана, Масляківки, Діброви та Шийківки.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 вересня 2026 року фото 5
скриншот із Deep State

Противник здійснив шість штурмових дій у районах Ямполя, Стародубівки та Миколаївки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 вересня 2026 року фото 6
скриншот із Deep State

Російські війська атакували у напрямку Юрківки.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 вересня 2026 року фото 7
скриншот із Deep State

Російські війська здійснили 30 атак. Загарбники вели штурмові дії в районі Костянтинівки, а також у напрямках Іванопілля, Новоселівки, Миколайпілля, Степанівки, Новопавлівки, Райського, Торецького, Вільного та Степів.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 вересня 2026 року фото 8
скриншот із Deep State

Російські війська здійснили 23 атаки. Окупанти намагалися просунутися у напрямках Світлого, Нового Донбасу, Білицького, Новогришиного, Гулівого, Сергіївки, Молодецького, Муравки та Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 вересня 2026 року фото 9
скриншот із Deep State

Минулої доби російські війська штурмових дій не проводили.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 вересня 2026 року фото 10
скриншот із Deep State

Окупанти десять разів атакували позиції українських захисників. Ворог намагався просунутися у напрямках Різдвянки та Копанів.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 вересня 2026 року фото 11
скриншот із Deep State

Російські війська сім разів намагалися покращити свої позиції у напрямках Зарічного, Новоандріївки, Павлівки та Приморського.

На Придніпровському напрямку

Окупанти атакували у напрямках Марганця та Дніпровського.

Нагадаємо, триває 1674-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: фронт Генштаб війна окупанти ЗСУ росія

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