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У територіальних водах Румунії вибухнула російська міна: влада країни відреагувала

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У територіальних водах Румунії вибухнула російська міна: влада країни відреагувала
З лютого минулого року румунські водолази знищили п'ять мін в зоні відповідальності ВМС Румунії
фото: digi24.ro

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну румунські, болгарські та турецькі військові водолазні команди знешкоджують міни, що дрейфують у їхніх водах

Після вибуху російської міни поблизу курортного селища Костінешт, влада Румунії скерувала на пошук мін корабель та гелікоптер. Про це повідомляє Digi 24.

Військово-морські сили Румунії також зазначили, що їхні водолази все ще з'ясовують, чи був вибух спричинений міною.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну румунські, болгарські та турецькі військові водолазні команди знешкоджують міни, що дрейфують у їхніх водах.

З лютого минулого року румунські водолази знищили п'ять мін в зоні відповідальності ВМС Румунії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що морська вибухнула поблизу курортного селища Костінешт та несерйозно пошкодила пірс. Під час вибуху ніхто не постраждав.

Також повідомлялося, на узбережжя Миколаївщини винесло міну. Нагадаємо, раніше на пляжі в Батумі вибухнула морська міна.

Теги: вибух пляжі Румунія військові

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