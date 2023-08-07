Військові США відреагували на судна Китаю та Росії поблизу Аляски

США продовжують слідкувати за ситуацією і реагувати на будь-які подальші рухи кораблів в районі

Американські військові вислідковують активність 11 російських і китайських кораблів, які були помічені біля узбережжя Аляски. Про це повідомив речник Північного командування США в інтерв'ю, цитує CNN.

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На минулому тижні спостерігалася діяльність російсько-китайського військово-морського патруля, що включав декілька кораблів. Ця активність мала характер демонстрації сили, що привернула увагу США і призвела до розгортання американських сил для спостереження.

Відзначається, що дії російсько-китайського патруля не становили загрози для безпеки США чи Канади. Однак, США продовжують слідкувати за ситуацією і реагувати на будь-які подальші рухи кораблів в районі.

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Північне Командування Збройних сил США та Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки розмістили літаки і кораблі для відстеження діяльності російського і китайського патруля, який перебував у міжнародних водах.

За словами сенаторів-республіканців від Аляски, Дена Саллівана і Лізи Мурковські, загалом 11 кораблів російського і китайського флотів активно діяли у районі Алеутських островів. У відповідь їх зустріли чотири есмінці ВМС США.

Ліза Мурковські зазначила, що вона і радник президента США з національної безпеки, Джейк Салліван вже кілька днів перебувають у «тісному контакті з керівництвом командування Аляски й отримали докладні засекречені матеріали про іноземні судна, які проходять транзитом через американські води на Алеутах».

Речник посольства Китаю, Лю Пенгю, повідомив, що спільне морське патрулювання військових кораблів Китаю та Росії відбулося в рамках річного плану співпраці між країнами. Ці дії, як зазначив Лю Пенгю, не мають жодного відношення до поточної міжнародної і регіональної ситуації та не спрямовані проти будь-якої третьої сторони.

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Салліван сказав, що китайські та російські судна так само близько підійшли до Аляски минулого літа і на них зіткнувся корабель берегової охорони США під час звичайного патрулювання – «прохолодна» відповідь, додав сенатор, що змусило його натиснути на вищих військових керівників будьте готові до більш надійної відповіді в майбутньому.

«З цієї причини я був радий побачити, що це останнє вторгнення було зустрінуто чотирма есмінцями ВМС США, що посилає сильний сигнал (президенту Китаю) Сі Цзіньпіну та (президенту Росії Володимиру) Путіну про те, що Сполучені Штати без вагань захистять і захищати наші життєво важливі національні інтереси на Алясці», – сказав Салліван.

Раніше повідомлялося, що командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) виявило російський літак, що летів поблизу повітряного простору Аляски, тоді як військові США проводили в цьому штаті тренування.

Нагадаємо, Росія пригрозила забрати у США Аляску.